﻿Verlierer Stefan Leyk geht auf seinen CDU-Parteikollegen Christian Rahe los

Viele Jugendliche haben Angst vor Mobbing. Um ihre Kompetenzen zu stärken, läuft seit einem Jahr das kreisweite Leuchtturmprojekt Respekt Coach an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz. Doch die Finanzierung des Bundesprogramms soll reduziert werden. Ist die Stelle in Preetz in Gefahr?