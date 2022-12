﻿Landratswahl im Kreis Plön: FDP-Fraktionschef Wolf kritisiert CDU

Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Schleswig-Holstein – Termine im Überblick

Ein verkaufsoffener Sonntag ist auch 2023 wieder in einigen Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein geplant: Wann Sie an einem Sonntag shoppen gehen können, das verraten wir Ihnen in unserer Übersicht für Rendsburg-Eckernförde über Kiel, Plön und Neumünster bis in den Kreis Segeberg.