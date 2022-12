﻿Landratswahl Kreis Plön: Das passierte alles bei der Wahl von Björn Demmin

Der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin wird neuer Landrat im Kreis Plön. Er gewann am Donnerstag in der Stichwahl gegen den Kreispräsidenten und CDU-Abgeordneten Stefan Leyk mit 34 zu 17 Stimmen. Es war ein selten spannender Wahlkrimi mit mehreren Überraschungen.

Plön. Der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin führt ab dem 5. Mai 2023 die Kreisverwaltung in Plön. In der Stichwahl ließ er den CDU-Kandidaten und Kreispräsidenten Stefan Leyk mit 34 zu 17 Stimmen weit hinter sich. Damit erhielt Leyk noch nicht einmal die kompletten Stimmen seiner Fraktion, die über 22 Mandate im Kreistag verfügt. Der Abend im Kreishaus war ein Wahlkrimi.

Vier Bewerber wollten an die Spitze der Kreisverwaltung mit ihren 650 Mitarbeitern. Neben Demmin und Leyk waren das der CDU-Kreistagsabgeordnete Christian Rahe und die Mönkeberger Juristin Claudia Zempel, die von der FDP ins Rennen geschickt wurde.

Schon im ersten Wahlgang holte Demmin 22 Stimmen. 29 hätte er gebraucht, um bereits jetzt gewählt zu werden. Die absolute Mehrheit der Anzahl der Abgeordneten. Überraschend kam Rahe auf 15. Mit so vielen Unterstützern dürfte er selbst kaum gerechnet haben. Leyk wählten nur 13 Kreistagsabgeordnete, Zempel 5.

So fiel das Ergebnis des zweiten Wahlganges aus

Im zweiten Wahlgang durften alle vier Bewerber wieder antreten und taten es auch. Das Ergebnis: Demmin 21, Leyk 15, Rahe 15 und Zempel 3. Das Problem: In den dritten Wahlgang dürfen nur die beiden mit der höchsten Stimmenzahl einziehen. Die Lösung: Der stellvertretende Kreispräsident Norbert Maroses, der die Wahlen leitete, musste per Los entscheiden, welcher von den zwei CDU-Kandidaten weiterkommt. Maroses zog Leyk.

Die Spannung steigerte sich weiter: Demmin oder Leyk? Wer wird Landrat? Im dritten Wahlgang machte Susanne Elbert von Klar.Grün in der Wahlkabine mit ihrem eigenen Stift das Kreuzchen. Sie hätte aber den Stift in der Wahlkabine nehmen müssen. Als sie ihren Fehler erkannte, meldete sie sich. Maroses brach den Wahlgang sofort ab und erklärte ihn für ungültig.

Die 55 Kreistagsabgeordneten und die rund 60 Gäste wurden Zeuge eines besonderen Vorganges. Die bereits abgegebenen Wahlzettel wurden Stück für Stück im Kreistagssitzungssaal in einen Reißwolf gesteckt. Dann kam die Wahlwiederholung.

Die Wahlzettel des abgebrochenen Wahlganges werden geschreddert. Im dritten Wahlgang hatte eine Abgeordnete ihren eigenen Stift für das Kreuzchen genutzt. Das ist nicht erlaubt. © Quelle: Frank Peter

Ein Lächeln in Richtung des zukünftigen Landrates Björn Demmin

Beim Auszählen der Stimmen herrschte Hochspannung im Saal, auch bei Björn Demmin. Als die Zettel ausgezählt waren, drehte sich Dennis Mihlan kurz zu Demmin um und lächelte. Vielleicht ein Zeichen, dass er gewonnen hat. Das Ergebnis von 34 Stimmen für Demmin und 17 für Leyk ist sehr deutlich. Die CDU zog sich nach der Abstimmung zu einer Sitzung zurück.

Dabei dürfte es darum gegangen sein, dass nicht alle CDU-Vertreter für den CDU-Kandidaten gestimmt haben. Die Fraktion verfügt über 22 Mandate. Fraktionschef Thomas Hansen wollte so kurz nach der Abstimmung das Wahlergebnis nicht kommentieren.

Das sagen SPD, FDP und Grüne zur Wahl

Sein Amtskollege von der SPD schon. „Alles super“, sagte Kai Bellstedt zum Ergebnis. Demmin hatte die Unterstützung der SPD. „Wir wollten bewusst einen parteilosen Kandidaten.“ Der Erfolg der SPD-Strategie sei deutlich sichtbar.

Der stellvertretende Kreispräsident Norbert Maroses gratuliert Björn Demmin zur Wahl. © Quelle: Frank Peter

Der unterlegene Leyk erhielt nicht die Unterstützung der FDP. „Leyk war nicht unser Kandidat“, sagte Fraktionsvorsitzender Martin Wolf. Er bedauerte, dass Claudia Zempel nicht gewählt worden ist. Die Wahl zwischen Leyk und Demmin habe sich wieder zwischen den parteipolitischen Polen im Plöner Kreistag abgespielt. Wolf: „Demmin ist der Kandidat der SPD gewesen.“

Axel Hilker von den Grünen lächelte. „Wir freuen uns über die Wahl von Björn Demmin.“ Man habe ihn unterstützt. „Das Glück ist mit den Tüchtigen.“

Björn Demmin, der seine Frau Ariane an seiner Seite hatte, freute sich besonders über das „sehr überzeugende Ergebnis“. Er erhielt doppelt so viele Stimmen wie sein Mitbewerber. Er sei davon überwältigt. „Wir sehen uns dann im Mai“, sagte er in einer kurzen Rede zu den Kreistagsabgeordneten. Am 5. Mai 2023 wird er als 23. Landrat des Kreises Plön vereidigt.