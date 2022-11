﻿Schwächen beim Lesen und Schreiben: Warum Chancengleichheit an Schulen wichtig ist

Noch immer werden Menschen mit Schwächen beim Lesen und Schreiben in Bewerbungsverfahren aussortiert. In Schulen leiden betroffene Kinder unter schlechteren Noten. Das muss nicht sein, sagt Stefanie Johannsen. Hier unser Interview mit der Vorsitzende des Landesverbandes für Legasthenie und Dyskalkulie.

Laboe. In jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei Legastheniker, schätzt Stefanie Johannsen (55) aus Laboe, Vorsitzende des Landesverbands für Legasthenie und Dyskalkulie in Schleswig-Holstein. Doch trotz umfangreicher Testungen in den vierten Klassen und speziell ausgebildeten Legasthenie-Beauftragten an den Schulen, haben es Betroffene noch immer ungleich schwerer als ihre Schulkameraden. Im Interview erklärt Stefanie Johannsen, was sich ändern müsste, wieso der Bundesverband für einheitliche Nachteilsausgleiche kämpft – und warum Lesestifte eine gute Lösung sein können.

Frau Johannsen, wie gut waren Sie früher im Eckenrechnen und Vorlesen?

Stefanie Johannsen: Im Lesen und Schreiben war ich eigentlich immer sehr gut gewesen, aber in Mathe weniger. Normales Rechnen und greifbare Dinge wie Geometrie waren kein Problem, aber sobald Platzhalterbuchstaben auftauchten in Mathe, also Gleichungen mit Unbekannten, habe ich total versagt. Es kam immer auf die Themen an.

Haben Sie als Vorsitzende des Landesverbandes für Legasthenie und Dyskalkulie in Schleswig-Holstein auch ganz persönlich Berührungspunkte mit dem Thema?

So wie es mir in Mathe erging, geht es ganz vielen. Das hat mit Dyskalkulie nichts zu tun. Aber ich bin familiär betroffen. Unser erstes Kind ging gut durch die Schule, beim zweiten Kind fiel dann auf, dass irgendwas anders ist. Eines Tages stand mein Sohn mit acht Jahren heulend vor der Schule und hat sich geweigert, sie jemals wieder zu betreten. Hinterher hat sich herausgestellt, dass er hochbegabt und Legastheniker ist. Es ist oft so, dass beides miteinander einhergeht. Bei unserem dritten und vierten Kind wurde später auch Legasthenie festgestellt.

Legasthenie und Dyskalkulie: Testungen offenbaren viel mehr betroffene Kinder

Wie viele Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein sind von einer Lese- oder Rechenschwäche betroffen?

Das kann ich nicht genau sagen, weil es hierzu keine Zahlen gibt. Man nimmt aber an, dass in jeder Klasse im Schnitt ein bis zwei Legastheniker sind. Oft ergeben die Testungen viel mehr betroffene Kinder. Das sind in der Regel aber keine echten Legastheniker, sondern bei denen wächst es sich aus. Dadurch verwischen die Zahlen.

Hat jedes Kind, das langsam liest, eine Leseschwäche?

Bei Legasthenikern kann man eine veränderte visuelle und auditive Wahrnehmung feststellen. Betroffene können beispielsweise Serialität nicht erkennen oder Laute schlecht differenzieren. Dadurch unterscheiden sie sich von Menschen mit Lerndefiziten oder von solchen, die einfach nur etwas mehr Zeit brauchen. Um diese Differenzen zu erkennen und einzuordnen, gibt es Institute und Förderstellen, die jahrelange Erfahrungen mit Legasthenen haben. Dort hilft man Betroffenen auch weiter. Denn eine reine Deutsch-Nachhilfe bringt einem Legastheniker nichts. Er braucht ein gehirngerechteres, anderes Lernen, das zunächst die Wahrnehmung trainiert.

Schwächen beim Lesen oder Schreiben: Hier werden Betroffene beraten Wer wissen möchte, ob sein Kind von einer Lese- oder Rechtschreibschwäche betroffen sein könnte, der sollte als erstes das Gespräch mit der Schule suchen. Fast alle Schulen im Kreis Plön haben Legasthenie-Beauftragte, die sich mit der Thematik auskennen. Der Landesverband für Legasthenie und Dyskalkulie bietet ehrenamtliche Beratungsgespräche für alle unter Tel. 04893/3768853 an. Außerdem gibt es auf der Homepage www.lvl-sh.de des Landesverbands zahlreiche Informationen und Termine beispielsweise für Elternseminare oder Gesprächskreise.

Der Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie setzt sich für einheitliche Nachteilsausgleiche ein. Was heißt das?

Wir haben in Deutschland 16 Bundesländer, 16 Schulsysteme und zahlreiche Regelungen und Erlasse im Umgang mit Legasthenie und Dyskalkulie, die den Schülerinnen und Schülern mehr oder weniger nutzen. Wir von den Verbänden wollen, dass es bundeseinheitliche Regelungen gibt, damit alle Betroffenen die gleichen Chancen haben. Es geht dabei um Notenschutz und Nachteilsausgleiche, mit denen Legastheniker mehr Chancengleichheit haben sollen. Beispielsweise dadurch, dass Rechtschreibung in Vokabeltests bei den Fremdsprachen nicht bewertet wird.

Schwächen beim Lesen und Schreiben: Als Nachteilsausgleich können Hilfsmittel wie Laptops eine Rolle spielen

Wie könnten Nachteilsausgleiche an den Schulen konkret umgesetzt werden?

Nachteilsausgleiche stehen theoretisch allen Kindern zu, die etwas Unterstützung brauchen. Man kann diesen Kindern in der Klassenarbeit mehr Zeit geben oder eine Klassenarbeit kürzer machen, indem man bei zehn Aufgaben vom gleichen Typ nur fünf Aufgaben stellt, weil man daran vielleicht schon erkennen kann, dass das Kind das Prinzip der Aufgabe verstanden hat. Man kann eine Klassenarbeit kürzen und stattdessen Aufgaben mündlich abfragen. Oder man kann technische Hilfsmittel einbeziehen und Kinder auch Laptops oder Lesestifte zum Vorlesen von Texten verwenden lassen, wenn es um das Wissen geht. So lässt sich eine ganze Menge Druck rausnehmen.

Kinder und Jugendliche mit Legasthenie oder Dyskalkulie haben es dennoch ungleich schwerer in der Schule. Wie steht es um deren Bildungschancen?

Vieles hängt leider auch davon ab, wie engagiert einzelne Lehrerinnen und Lehrer sind. Legastheniker brauchen einen Mentor, von dem sie gesehen werden, und von dem sie sagen können, das ist nicht mein Feind, das ist mein Freund. Die nächste Hürde besteht beim Eintritt in das Berufsleben. In Online-Verfahren zu den Einstellungstests großer Firmen scheitern viele Betroffene nicht an ihrer Intelligenz, sondern an den Zeitvorgaben oder weil sie ein Diktat nicht gut schreiben können. Dadurch werden ihnen Berufe verwehrt. Das ist bedauerlich, auch weil viel Potenzial an Fachkräften verschenkt wird.

Wie können Lehrkräfte und Eltern betroffene Kinder dabei unterstützen, ihre Stärken zu erkennen und auszubauen?

In allen pädagogischen Bereichen sollte mehr Aufklärung stattfinden, damit Menschen mit Legasthenie oder Dyskalkulie nicht in „Schubladen“ landen. Man sollte Kindern und Jugendlichen als Lehrkraft oder Eltern mit einer anderen Haltung begegnen. Wichtig ist auch, dass es dauerhaft günstigere Förderangebote gibt, in denen die Stärken des Kindes professionell herausgearbeitet werden können. Und ein kleiner Tipp für den Alltag: Legastheniker können analoge Uhren oder Terminkalender oft nicht lesen, weil sie sich Reihenfolgen nicht merken können. Dadurch entsteht unnötig Stress. Wenn das so ist, sollte man einfach digitale Uhren im Haus verwenden und keinen Aufstand daraus machen.