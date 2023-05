﻿Kalübbe hat jetzt einen Bücherschrank

Kalübbe. Die Gemeinde Kalübbe hat nun auch einen Bücherschrank. Es ist sogar ein kleines Häuschen, in dem ab sofort jeder Bücher tauschen kann. Die Ausleihstation steht in der Dorfstraße 17 in Kalübbe.

Es ist schon eine Weile her, dass in der Gemeindevertretung das Projekt Bücherschrank angesprochen wurde. Für die Gemeinde schien das zu aufwendig. Doch Gemeindevertreter Björn Rüter (CDU) nahm es dann selber in die Hand, auf seinem eigenen Grundstück. „Privat sind die Regularien einfach viel geringer“, sagt er.

Björn Demmins erster Außentermin als Landrat

Die Bauzeit des Bücherschranks zog sich etwas hin. Doch viele Helfer unterstützten die Idee, und am Wochenende konnte der Bücherschrank nun eingeweiht werden. Mit von der Partie war der frisch ins Amt eingeführte Landrat Björn Demmin. „Gestern war mein erster Tag als Landrat in der Kreisverwaltung, heute weihe ich sehr gern hier in Kalübbe den Bücherschrank als ersten Auswärtstermin ein“, sagte er.

Erst vor Kurzem hatte Björn Demmin auch die Schirmherrschaft für den „Lesefrühling“ übernommen, der ebenfalls von Kalübber Bürgern organisiert wird. Dessen Erlöse kommen dem Spielplatz-Projekt im Dorf zugute. Demmin lobte das Engagement für Bücherschrank und Lesefrühling im Dorf und ließ es sich nicht nehmen, gleich selbst ein paar Bücher in den neuen Bücherschrank zu stellen. Das machten auch einige Gäste, und so findet sich jetzt schon eine bunte Auswahl an Büchern in dem Bücherhäuschen.

„So kann es weitergehen“, freuen sich Björn Rüter und seine Frau Valeska. Sie haben den Schrank bereits liebevoll dekoriert und wollen sich in Zukunft darum kümmern, dass man sich hier gern aufhält. „Der Bücherschrank Kalübbe steht nun der Öffentlichkeit zur Verfügung. Es darf fleißig getauscht werden.“ Er ist täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet.