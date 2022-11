﻿Mit Pop-Ups ploppt die Faszination für das Lesen und Vorlesens auf

Preetz. Obwohl Vorlesen für die Entwicklung der Lesekompetenz von Kindern so wichtig ist, erleben rund 39 Prozent der Kinder es nur selten oder nie, dass ihnen jemand aus einem Buch vorträgt. Das ist das Ergebnis des neuen Vorlesemonitors 2022 der Stiftung Lesen. Das will die Preetzer Lesewerkstatt ändern: Mit mehreren Aktionen will sie die Lesebegeisterung von Kindern und Jugendlichen wecken und fördern.

Antje von Stemm packt ihre zahlreichen Koffer aus. Danach breiten sich eine mit Pailletten besetzte, pink glitzernde Tischdecke, ein Laptop mit bunten Punkten, farbiges Papier, Scheren und jede Menge Bücher aus, die die Expertin für kreative Bastelbücher selbst geschrieben hat. Darunter sind Pop-up-Exemplare mit überraschenden Papiergebilden, die sich wie von Zauberhand auseinanderfalten, sobald die Seiten geöffnet werden.

Pop-ups: Workshop ist Teil der Lesewerkstatt

„Pop-ups sind ein niedrigschwelliger Einstieg in die Welt der Bücher und eignen sich gut als Leseförderung“, erklärt Referentin Antje von Stemm. Ihre Workshops sind Teil der Preetzer Lesewerkstatt, einer gemeinsamen Initiative von Stadtbücherei, Volkshochschule und Familienzentrum Preetz, die Kinder fürs Lesen und Erwachsene fürs Vorlesen begeistern möchte. Sie wird gefördert vom Kreis Plön, dem Preetzer Turn- und Sportverein und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

Die Hamburger Autorin zeigt den Teilnehmenden – darunter zahlreiche ehrenamtliche Vorleserinnen und Lesepaten aus dem Kreis Plön – Schritt für Schritt, wie aus einfachem weißen Papier Pop-up-Objekte entstehen.

Veranstalterinnen der Lesewerkstatt setzen sich für Leseförderung ein: Charlotte Reimann (Kuratorin, von links), Farangis Sawgand, Ulrike Martens(Familienzentrum) und Inga Feldmann (Volkshochschule) mit Antje von Stemm. © Quelle: hfr

Nachmittags kommen rund zwei Dutzend Mädchen und Jungen zur Pop-up-Werkstatt und freuen sich über das kreative Bastelangebot. „Einig sind sich Kinder und Erwachsene in einem Punkt: Sie wünschen sich unbedingt eine Fortsetzung der Pop-up-Werkstatt“, erzählt Mitinitiatorin Charlotte Reimann.

Vorlesen zu Hause? Das kennen viele Kinder nicht

Gemeinsam wolle man die Lesekompetenz der Kinder fördern, betont Reimann. Die Ergebnisse des kürzlich vorgestellten IQB-Bildungsberichts 2021 zeigten, dass sich Viertklässler in Schleswig-Holstein beim Lesen deutlich verschlechtert haben. "Wir wollen Vorlese-Angebote schaffen, um Kinder zu erreichen, denen zu Hause vielleicht nicht vorgelesen wird", berichtet Ulrike Martens, Literaturwissenschaftlerin und Koordinatorin im Preetzer Familienzentrum.

Im Rahmen der Lesewerkstatt startet das Preetzer Familienzentrum daher in Kooperation mit der Stiftung Lesen einen neuen Leseclub im Jugendzentrum Wasserturm in Preetz, Kleine Hufe 3. Gemütliche Sitzsäcke und zahlreiche neue Kinderbücher und Kinderzeitschriften verwandeln einen Raum des Jugendzentrums einmal in der Woche in eine Leseecke.

Jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr lesen dort ehrenamtliche Vorleserinnen ab sofort spannende und lustige Geschichten für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren vor. Eine kleine Bastelaktion steht meist auch auf dem Programm. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Einladung: Erstes Netzwerktreffen für Leseförderung

Zum Abschluss der Preetzer Lesewerkstatt laden die Veranstalterinnen für Montag, 5. Dezember 2022, ab 18 Uhr zum ersten kreisweiten „Netzwerktreffen Leseförderung“ ins Haus der Diakonie in Preetz, Am alten Amtsgericht 5, ein, um das ehrenamtliche Engagement zu stärken. Eingeladen sind ehrenamtliche Vorleserinnen, Lesepaten, Bibliothekarinnen und Menschen, die sich fürs Vorlesen interessieren.

Ziel des Treffens ist es, sich untereinander kennenzulernen und auszutauschen. Bei einem kleinen Imbiss können sich die Teilnehmenden gegenseitig Tipps geben, Unterstützungsbedarfe formulieren und Möglichkeiten der Zusammenarbeit entdecken. Bei Interesse sind weitere Treffen im Kreis Plön geplant.

Um Anmeldung wird per E-Mail an info@lesefest-preetz.de gebeten.