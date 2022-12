Club „Cap Holm“ schließt: Warum die Disko im Ferienzentrum Holm aufgibt

Schönberg. Eigentlich stammt die Diskothek Cap Holm in Schönberg schon aus den 1970er-Jahren. Doch nach dem wirtschaftlichen und touristischen Wandel des Ferienzentrums Holm ruhte der Betrieb – bis vor 27 Jahren. Da nahm Gerd Wilkens, heute Betreiber vom Ferienzentrum Holm, den Betrieb wieder auf. Er machte daraus einen Club zum Feiern in Schönberg mit Kultstatus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast drei Jahrzehnte lang war die Disko „Cap Holm“ für die Probsteier ein Treffpunkt aller Generationen. Doch nun haben sich die Kult-Club-Betreiber entschieden, die Disko in Schönberg für den regelmäßigen öffentlichen Betrieb zu schließen. „Es kommen einfach nicht mehr genug Besucher“, sagt Wilkens. Vereine, Firmen oder private Interessenten können die Räume samt Equipment künftig mieten.

Gerd Wilkens und seine Tochter Sabrina Klindt nehmen die Plakate ab, die für den 14-tägigen Diskobesuch werben. Viele Erinnerungen an ungezählte Tanz-Abende und Begegnungen gehen ihnen durch den Kopf.

„Das Besondere am Cap Holm war der Treffpunkt für alle Einheimischen, die familiäre Atmosphäre“, beschreibt Sabrina Klindt den Charakter der Disko, die maximal 250 Leute fasst. Aus dem Grunde sei es bis auf wenige Ausnahmen auch meist friedlich gewesen. „Wir waren eine stressfreie Disko. Jeder kannte jeden, das macht was aus“, ist Klindt überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ihr Part war der Tresen, während ihr Vater in den ersten Jahren hinterm Mischpult stand. Erst in den vergangenen zehn Jahren hatte das ein DJ übernommen.

Jeder wusste: „Im Cap Holm treffe ich meine Leute“

Der Musikgeschmack, so empfinden beide, habe sich in der Zeit nicht wesentlich geändert. Eine Mischung aus Rock, Pop und vor allem Stimmungsmusik waren die Zutaten für die Party bis in die frühen Morgenstunden. Aber auch Showgrößen wie „The Sweet“ kamen ins Cap. Neben den regelmäßigen Clubabenden alle 14 Tage war es vor allem die Öffnung an Heiligabend, die das Cap Holm ausmachte. „Es kamen alle, die zum Studieren, zur Ausbildung oder aus anderen Gründen aus der Probstei weggegangen sind und zu Weihnachten nach Hause zu ihren Familien kommen und wissen: Im Cap treffe ich meine Leute“, erklärte Wilkens. Er kann sich auch an viele Beziehungen erinnern, die im Cap Holm angebahnt wurden. „Wir waren auch Heiratsmarkt für die Probstei.“

Cap Holm Disko-Betrieb: Zu wenig Besucher für alle 14-Tage Party

Doch Corona hat vieles verändert, aus Wilkens Sicht vor allem das Freizeitverhalten der jungen Leute. „Früher gingen die 16-Jährigen jedes Wochenende in den Club, doch wer vor drei Jahren 16 war, hat das durch die Corona-Pandemie gar nicht erleben können. Die sind jetzt 19, gehen woanders hin, sind online unterwegs“, beschreibt Wilkens. Durch Corona konnte auch schon das 25-jährige Bestehen des Partyclubs nicht so gefeiert werden, wie geplant. Die Hoffnung, die Besucherfrequenz im Cap Holm würde sich nach der Zwangsruhe wieder erholen, habe sich nicht erfüllt, bedauert Wilkens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das letzte Mal ins Cap Holm Zum letzten Mal öffnet die Disko Cap Holm im Ferienzentrum Holm in Schönberg am Freitag, 30. Dezember, 22 Uhr, ihre Türen. Es wird nach fast 30 Jahren nun die Abschieds-Disko. Danach können die Räume samt Technik gemietet werden, Tel. 04344/940.

Doch er will die Investition in die neue Medientechnik, die Lichtanlage, das Mischpult nicht umsonst getätigt haben. Das Cap Holm mieten, als Event-Location in Schönberg, soll möglich werden. Die Räume im Seitenbereich des Ferienzentrums können künftig von Vereinen, Firmen, aber auch von Privatpersonen gemietet werden, kündigte Wilkens an.