﻿Liedermacher Carsten Langner: Mit Reinhard Mey fing alles an

Schönkirchen. Liedermacher Carsten Langner (34) aus Schönkirchen ist seit zehn Jahren im Geschäft. Er singt und spielt Lieder auf der Gitarre, die nach seinen großen Vorbildern Reinhard Mey und Hannes Wader klingen. Doch Carsten Langner ist selbst ein Virtuose, der mit perfekten Reimen, eigenen Geschichten und politischen Haltungen glänzt. In Liedern wie „Sparschwein“ etwa prangert er die weltweite Ausbeutung durch Billigkäufe an („als Spitzensparer muss man eben Arsch sein“). Jetzt hat er sein erstes Live-Album veröffentlicht und spricht über Herzenslieder und seinen Hang zur Hypochondrie.

Herr Langner, sind Sie ein Sparschwein?

Carsten Langner: Nein, das ist natürlich ironisch gemeint. Aber ganz gewiss bin ich auch kein perfekter Mensch. Insofern ist dieses Lied auch eine Ermahnung an mich selbst. Lebensmittel versuche ich immer bio und regional auf dem Wochenmarkt zu kaufen, auch wenn das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht überraschen dürfte, dass ein Wochenmarkt-Besuch derzeit ein Leben über meine Verhältnisse ist. Das bedeutet, dass ich mich in anderen Bereichen einschränken muss. Ich war seit Jahren nicht im Urlaub, kann nicht immer die Kleidung tragen, die ich gerne tragen würde und habe keinen Fernseh-Anschluss.

Mit dem Lied kritisieren Sie Kapitalismus und Ausbeutung – warum ist Ihnen das wichtig?

Ich bin mir im Klaren darüber, dass der Lebensstandard, den wir in den westlichen Ländern haben, auf der Ausbeutung anderer Länder basiert. Aber Freiheit bedeutet nicht das Recht, sich alles kaufen zu dürfen, was man sich leisten kann. Koste es, was es wolle. Ich glaube, jeder sollte im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas tun, damit diese Erde auch für nachfolgende Generationen lebens- und liebenswert bleibt.

Carsten Langner über Reaktionen auf seine sozialkritischen Lieder: „Es gibt immer einen, der dich beschimpft“

Wie hilft Ihnen die Musik dabei?

Ich glaube an die Macht der Lieder. Deshalb habe ich auch mein Label so genannt. Lieder können vielleicht nicht die Welt verändern, aber einen Unterschied machen.

Passiert es denn, dass Leute sich von Ihrer Musik angegriffen fühlen?

Wenn man Lieder wie das ,Sparschwein’ singt, hat man immer einen dazwischen, der dich im Internet beschimpft, bedroht oder angeht. Also, eine Morddrohung habe ich noch nicht bekommen, aber es fehlt auch manchmal nicht viel, wenn ich bestimmte Sachen herausbringe. Gerade natürlich gegen rechte Gesinnungen.

Aktuell sorgen sich viele Menschen um den Ukraine-Krieg, die Inflation oder drohende Lebensmittelknappheit. Wie viel davon fließt in neue Songtexte ein?

Ich bin momentan mit diesen Eindrücken sehr überfordert. Bevor ich darüber ein Lied schreiben kann, muss ich das erst einmal innerlich verarbeiten. Und das kann dauern. Ich muss nicht zu jedem Thema, das heute in den Nachrichten aufpoppt, morgen ein paar Parolen in Reimform gebracht haben.

Sie singen auch gerne über Liebe und Freundschaft. Welche Geschichten gehen einem Liedermacher am einfachsten von der Hand?

Mir tendenziell eher die, bei denen ich nicht viel hinzu erfinde. Das ist bei zwei neuen Stücken der Fall, die auf dem Live-Album zu hören sind: ,Keine Idee’ und ,Empathie’. Das sind Geschichten, die ich zu 99 Prozent genauso erlebt habe. In solchen Fällen besteht die Schwierigkeit vor allem darin, dass die Geschichte auch in gereimter Form noch stimmen soll. Das ist Schreib-Handwerk. Erfundene oder ins Absurde geführte Geschichten erfordern viel mehr kreative Arbeit.

Auf Konzerten hat Carsten Langner seine blaue Gitarre als Markenzeichen immer dabei. © Quelle: Monika Keichel

„Einfach frei sein“ heißt ein Titel, den Sie im ersten Corona-Lockdown geschrieben haben. Was hat diese Zeit mit Ihnen als Musiker gemacht?

Sie hat mich geschockt und überfordert. Aber ich habe auch, was ich mir früher nie vorstellen konnte, Onlinekonzerte gegeben und sogar Freude daran gefunden. Ich kann zeigen, wo ich arbeite und meine Lieder schreibe. Ein bisschen wie eine Werkstatt-Schau. Kreativ hingegen hat mich Corona eher ausgebremst. Einfach aufgrund der Existenzängste und der Sorgen, die ich mir gemacht habe.

Auf Ihren Konzerten bekennen Sie sich als „ärztlich anerkannter Hypochonder“. Es gibt auch ein sehr lustiges Lied darüber: Googlediagnostik. Aber Sie meinen es wirklich ernst, oder?

Absolut! Andererseits – über etwas, wovor ich mich fürchte, ein humoristisches Lied zu schreiben, hilft mir, der Sache den Schrecken zu nehmen. Die Leute lachen darüber und ich kann in dem Moment auch über mich lachen. Nur meiner Freundin ist das Lachen vergangen.

Ist es wirklich so schlimm?

Fürchterlich! Es ist bei weitem nicht so lustig wie auf der Bühne. Früher war es besonders schlimm vor Konzerten, aufgrund des Lampenfiebers. Da bin ich manchmal in der Garderobe richtig krank geworden. Aber ich finde, die Kunst wird authentischer, wenn man sowas aufgreift und künstlerisch verarbeitet. Menschen leben ja nicht nur durch ihre Stärken, sondern auch durch ihre Schwächen. Wenn ich auf die Bühne ging und wusste, in zehn Minuten kann ich die ,Googlediagnostik’ singen, das hat mir geholfen, dann war ich schnell wieder gesund.

Ihr neues Album „Live in Berlin“ ist eher zufällig entstanden. Wie kam es dazu?

Ich bin seit zehn Jahren mit eigenen Liedern unterwegs und hatte schon lange vor, ein Live-Album zu machen. Als Perfektionist war ich nur nie wirklich zufrieden mit den mitgeschnittenen Konzerten. Im Mai hatte ich dann einen Auftritt in der Petrus-Kirche in Berlin-Lichterfelde – und dort ist es einfach spontan passiert. Die Kirche hat eine super Akustik und schon beim Soundcheck merkte ich, dass es gut läuft. Ich hörte den Wind um die Kirche wehen, damit habe ich mich fast wie am Meer und sehr, sehr wohl gefühlt.

Reinhard Mey – mit seinen Liedern hat für Carsten Langner alles angefangen

Mit Ihrer Musik betreten Sie als junger Mensch in der Tat eine absolute Nische. Was reizt Sie daran?

Ich bin mit den Liedern von Reinhard Mey und Hannes Warder aufgewachsen. Für mich war das immer eine zeitlos zeitgemäße Musik, die ich selbstverständlich gehört habe. Als ich in die Schule und später in die Pubertät kam, habe ich festgestellt, dass ich der einzige war, der diese Art von Musik gehört hat. Das war mir aber egal. Ich würde meine Lieder selbst dann noch genau so machen, wenn ich der allerletzte Liedermacher auf der Welt wäre. Ich kann nicht anders.

Apropos Reinhard Mey – Sie haben mit „Die Hand, die die Wiege bewegt“ ein feministisches Lied des bekannten Liedermachers für sich interpretiert. Was verbindet Sie mit ihm?

Mit seinen Liedern hat einfach alles angefangen, die sind meine musikalischen Wurzeln. Ohne die Einflüsse Reinhard Meys wäre ich wohl auch Musiker geworden, aber sicherlich nicht Liedermacher. Die Lust am Schreiben als immer wieder neuem Wagnis, am kreativen Wortspiel, am detektivischen Suchen nach den richtigen Reimen, die hat vor allem Reinhard Mey in mir geweckt. Ja, und dass ich jetzt mit ,Die Hand, die die Wiege bewegt’ ein Lied von ihm erstveröffentlichen durfte, freut mich natürlich sehr und macht mich, wenn ich es singe, immer auch ein wenig demütig.

Hier ist Carsten Langner zu hören (und zu sehen) Unter dem eigenen Label „Macht der Lieder“ veröffentlicht Carsten Langner seit 2012 seine selbst geschriebenen Lieder. Er hat das Label gegründet, um seine Musik „frei und unabhängig“ entwickeln zu können. Die ersten drei Alben – „Momentaufnahme“ (2012), „Von wegen“ (2017) und „Würde“ (2021) – sind größtenteils in seinem kleinen Tonstudio in Schönkirchen entstanden, wo der 34-Jährige aufgewachsen ist und jetzt mit seiner Partnerin zusammenlebt. Der Mitschnitt für sein erstes Live-Album entstand am 5. Mai 2022 in der Petrus-Kirche in Berlin-Lichterfelde. Zu den Werken von Carsten Langner gibt es Hörproben und einen Onlineshop auf seiner Homepage www.carsten-langner.de. Dort informiert der Künstler auch über neue Termine für seine Songabende.

Was dürfen Fans als nächstes von Ihnen erwarten?

Tatsächlich sowohl Live- als auch Onlinekonzerte. Das digitale Format möchte ich ein bisschen ausbauen, sodass ich es ab Herbst regelmäßiger anbieten kann. Ich möchte es auch gerne mit Videos aus der Region erweitern, denn es gucken erstaunlich viele Leute aus dem Süden zu, die immer sagen, bitte sing ,Wieder am Meer’. Das ist bis heute mein erfolgreichstes Lied und viele träumen sich dann immer hier her. Eine Idee wäre, einen schönen rustikalen Raum in der Umgebung zu finden, in dem ich ein Onlinekonzert mit wenigen Leuten im Publikum aufnehmen könnte. Toll fände ich zum Beispiel ein Museum, eine alte Mühle, halt etwas, was man in so einem Rahmen als Besonderheit der Region präsentieren könnte. Diese spezielle Verbindung mit meiner Musik – das ist mein geheimer Traum.