﻿Liegebänke in Preetz: Bequem ausstrecken und den Ausblick genießen

Im Sommer werden sie bestimmt mehr genutzt, aber auch jetzt werden die neuen Liegebänke in Preetz schon angenommen. Die bequemen Sitzmöbel aus Holz wurden in den Grünanlagen mit Ausblick in die schöne Landschaft aufgestellt. In den Wehrberganlagen kommen auch noch Fitnessgeräte dazu.

Umweltamtsleiter Jan Birk (vorn) und Simon Bussenius, Vorsitzender im Ausschuss Wirtschaft, Sport, Kultur, freuen sich über die neuen Liegebänke in den Grünanlagen in Preetz.

Preetz. Die Jahreszeit passt nicht so ganz. Denn kaum wurden die neuen Liegebänke in den Grünanlagen in Preetz aufgestellt, sanken die Temperaturen deutlich. Doch auch warm eingepackt kann man sich bei einem Spaziergang ausruhen und den Blick auf bunte Parkbäume, Seen und Flüsse genießen. Auch vier Fitnessgeräte wurden im Wehrberg fest installiert, weitere sollen auf Wunsch von Jugendlichen angeschafft werden.

Die Bänke werden auch schon genutzt. Das zeigt unter anderem der Anruf einer Preetzerin im Bürgerbüro, die sich für die neue Sitzgelegenheit bedankte, erzählt Simon Bussenius, Vorsitzender im Ausschuss Wirtschaft, Sport, Kultur (WSK). Das Projekt hatte der WSK im Oktober vergangenen Jahres auf Antrag der CDU angeschoben. Die Ausschussmitglieder entschieden sich damals für die breitere Variante, auf der mehrere Personen sitzen können.

Aktivregion bezuschusst Liegebänke

Die rund 18 000 Euro teure Anschaffung der Liegebänke wird von der Aktionregion Schwentine-Holsteinische Schweiz aus EU-Mitteln zu 80 Prozent gefördert, berichtet Umweltamtsleiter Jan Birk. Sie seien etwas teurer als die Modelle für den privaten Gebrauch, da sie für den öffentlichen Bereich in einer stärkeren Ausführung geliefert werden. Die Bänke wurden über das Stadtgebiet verteilt, sodass man sich nun am Kirchsee, an der Schwimmhalle mit Blick auf den Postsee, am Lanker See und im Mühlenaupark bequem ausstrecken und chillen kann.

Da der Wehrberg ein Naturdenkmal ist, musste die Stadt sich dort mit den Denkmalschutzbehörden absprechen, erläutert Birk. Denn der Gartenarchitekt Harry Maaß, der die Anlage gestaltet hatte, hatte auch die Bänke entworfen. Doch die Liegebankmodelle aus naturbelassenem Holz fügen sich gut ein. Und von der Bank unterhalb des Ehrenmals hat man einen Logen-Blick auf Open-Air-Kino oder Konzerte auf der Wiese. „Preetz ist einfach schön, da kann man auch mal länger verweilen und den Ausblick genießen“, meint Bussenius auch mit Blick auf Touristen.

Fitnessparcours im Wehrberg wird ausgeweitet

Als weitere Maßnahme, um die Attraktivität des Wehrbergs zu steigern, wurden Fitnessgeräte aufgestellt. Einst führte ein Trimm-dich-Pfad durch die Grünanlage, doch der wurde Ende der 80er-Jahre abgebaut. Nun können Sportler und Spaziergänger den Parcours mit den ersten vier Modellen nutzen. Der Wehrberg wurde als Standort ausgewählt, weil sich in der benachbarten Gemeinde Schellhorn ein Fitnesspark mit verschiedenen Geräten anschließt. Die Kosten von 20 000 Euro werden ebenfalls zu 80 Prozent von der Aktivregion gefördert, so Birk.

Mit dem Thema befasste sich jüngst auch die Jugendstadtvertretung in Preetz. Ihrem Wunsch, weitere Geräte aufzustellen, folgte der Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit der Bereitstellung von 7000 Euro für den Haushalt 2023. „Damit wollen wir einen Lückenschluss bis zum Lanker See erreichen“, erklärt Bussenius. Eine weitere Anregung der Jugendlichen war die Anbringung von QR-Codes auf den Geräten, um Trainingsanleitungen herunterladen zu können.