﻿Deshalb dürfen sich Organisationen im Kreis Plön über Geldsegen freuen

Barmissen. Die hohe Summe von 14 000 Euro hat der Lions Club Plön an drei Organisationen im Kreis Plön verteilt. Der größte Teil ging mit 10 000 Euro an das Projekt „Feuerwehr hilft Ukraine“, das schon mehrere Spendentransporte an die ukrainische Grenze gebracht hat. Aber auch die Praxis ohne Grenzen in Preetz und die Flüchtlingshilfe des Kirchenkreises Plön-Segeberg durften sich bei der Spendenübergabe in der Alten Schmiede in Barmissen über jeweils 2000 Euro freuen.

„Die Anzahl hilfsbedürftiger Menschen bei uns in Schleswig-Holstein und damit auch im Kreis Plön steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an“, erklärte Norbert Langfeldt, Präsident des Lions Clubs Plön. Die Ursachen dafür seien sehr vielfältig und reichten von Fällen steigender Armut im eigenen Land bis zu den Menschen, die aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen aus ihrem Heimatland fliehen müssten und hier Schutz suchten.

Lions Club Plön will bedürftigen Menschen helfen

Der Lions Club Plön habe es sich zur Aufgabe gemacht, diejenigen Organisationen zu unterstützen, die sich speziell mit diesen Problemen beschäftigen, um den betroffenen Menschen zu helfen. Die Einnahmen des Lions-Konzerts im Mai in Preetz in Höhe von rund 6000 Euro sollte zu gleichen Teilen an drei Organisationen vergeben werden.

2000 Euro erhielt die Flüchtlingshilfe des Kirchenkreises Plön-Segeberg, die sich um ankommende Flüchtlinge kümmert und bei den notwendigen Schritten im Alltag begleitet. Sie bietet Deutschkurse an oder vermittelt Spenden von Kleidung oder Möbeln. „Sie helfen damit den Flüchtlingen auf dem schweren Weg, einen Platz in unserer Mitte zu finden“, so Langfeldt.

2000 Euro für die Praxis ohne Grenzen in Preetz

Weitere 2000 Euro gingen an die Praxis ohne Grenzen im Haus der Diakonie in Preetz, die alle behandelt, die aus unterschiedlichen Gründen keiner Krankenkasse für die Übernahme der Kosten angehören. „Dabei spielen sowohl Einzelschicksale als auch die Folgen größerer Krisen wie die Corona-Pandemie eine Rolle“, meinte Langfeldt. Die Herkunft der Menschen spiele für die medizinische Behandlung keine Rolle.

„Der Vorstand des Lions Clubs Plön betrachtet die Aktion der Feuerwehren Rastorf und Barmissen als so wichtig und herausragend, dass die Summe von 2000 Euro auf 10 000 Euro erhöht wurde“, berichtete Langfeldt.

Feuerwehren aus Rastorf und Barmissen unterstützen Ukraine

Sie trügen mit ihrer Aktion dazu bei, die Bekämpfung der unmittelbaren Folgen und Schäden, die durch die Kriegshandlungen in der Ukraine ausgelöst werden, mit Sachspenden in Form von Feuerwehrgerät zu unterstützen.

So hatten die beiden Feuerwehren im April bereits zum fünften Mal einen Hilfskonvoi aus dem Kreis Plön in Richtung Ukraine auf den Weg gebracht. Mit dabei sind auch immer wieder Löschfahrzeuge. Mittlerweile kommen die Spenden aus ganz Schleswig-Holstein und Hamburg. Das Material wird nach Polen gebracht und an der ukrainischen Grenze übergeben.

Das Lions-Jahr beginnt jeweils am 1. Juli und endet am 30. Juni des darauffolgenden Jahres. Für 2022/2023 konnte insgesamt eine Spendensumme von 27 112,00 Euro übergeben werden. „Das ist ein Rekord“, meinte Langfeldt. Dazu gehören unter anderem auch zwei Spenden von je 5000 Euro an die Tafeln Plön und Preetz sowie rund 2900 Euro an das Projekt „Klasse 2000“.

„Eine so hohe Spendensumme wird erreicht durch vielfältige Unterstützung“, bedankte sich der Präsident. Die Mitglieder des Lions Clubs unterstützten mit ihren Partnern die einzelnen Aktivitäten tatkräftig. Dazu kämen Sponsorengelder. „Und nicht zuletzt das Publikum, das diese Veranstaltungen besucht und damit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistet.“

