﻿Live-Blog zur Kommunalwahl im Kreis Plön zum Nachlesen: CDU gewinnt die Kreiswahl

Der Stand zur Kommunalwahl 2023 im Kreis Plön: Die CDU triumphiert deutlich vor SPD und Grünen. Wer hat es sonst in den Kreistag und in die Gemeindevertretungen geschafft? Die Ereignisse des Sonntagabends und die Reaktionen auf die Wahl hier im Live-Blog zum Nachlesen.

Kreis Plön. In vier Städten (Plön, Preetz, Schwentinental, Lütjenburg), drei amtsfreien Gemeinden (Bönebüttel, Ascheberg und Bösdorf) und 79 Gemeinden in sieben Ämtern im Kreis Plön war am Sonntag Kommunalwahl: Dabei haben die Wahlberechtigten entschieden, wer in die Gemeindevertretung einzieht und welche Politikerinnen und Politiker künftig im Kreistag sitzen. Über den Ausgang der Kommunalwahl im Kreis Plön können Sie sich hier im Liveblog zum Nachlesen informieren.