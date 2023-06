Prozess in Plön

Er hörte das Gerücht, seine Ex würde gerade eine Party feiern – mit einem anderen. Da rastete ein 23-Jähriger in Lütjenburg aus. Er zerschlug zwei ihrer Haustüren, beleidigte einen Polizisten und schlug einen Nachbarn brutal nieder. So ging der Fall vor dem Amtsgericht in Plön aus.

