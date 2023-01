﻿Darum stehen an vielen Gerätehäusern der Feuerwehr Bauarbeiten an

Lütjenburg. Die Landgemeinden im Amt Lütjenburg investieren in 2023 mehrere Millionen Euro. Mehrere Orte müssen ihre Feuerwehr-Gerätehäuser nachrüsten, weil die Unfallkasse Mängel festgestellt hat. Dafür geben die Gemeinden ihr Geld aus.

In Giekau steht der Umbau eines früheren Autohauses in ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr an. Die Planungen sind abgeschlossen. Ende des Jahres soll die Feuerwehr hierhin umziehen. "Alles, was früher ist, ist auch gut", sagte Bürgermeister Manfred Koch. Die Höhe der Kosten sind noch unbekannt. Die Wehr schafft viel in Eigenleistung. Baufirmen haben aber volle Auftragsbücher und setzen entsprechend hohe Preise an.

So viel muss Panker für die Sanierung des Gerätehauses in Darry zahlen

Die Feuerwehr Darry-Panker hatte Besuch von der Unfallkasse, die eine lange Mängelliste für das Gerätehaus präsentierte. Für rund 300 000 Euro muss die Gemeinde Panker nun nachbessern. Bürgermeister Ewald Schöning: "Das ist aber nur eine grobe Schätzung."

Unter anderem entstehen zwölf neue Parkplätze, die die Unfallkasse einfordert. Zudem fehlt es an einer Trennung von durch Rauch verschmutze Einsatzkleidung und den normalen Anziehsachen der Feuerwehrleute.

Hohenfelde plant Notstromversorgung für mehrere Gebäude

Ähnlich sieht es bei der Feuerwehr in Hohenfelde aus. Neue Parkplätze und neue Lampen kommen am Gerätehaus hinzu. Bürgermeisterin Gesa Fink schätzt die Kosten auf rund 100 000 Euro.

Passend zum Thema befasst sich Hohenfelde mit Notstromaggregaten. Das Gerätehaus der Feuerwehr und der Marktteff sollen damit ausgerüstet werden. „Im Notfall können sich die Bürger hier aufwärmen.“ Auch die Abwasseranlagen sollen über Notstrom am Laufen gehalten werden.

Am Klärwerk lässt Hohenfelde eine Photovoltaik-Anlage bauen. Grund ist die Energiekrise und hohe Preise. Fink: „Wir wollen möglichst viel eigenen Strom produzieren.“ Die neue Technik kostet rund 80 000 Euro. Für den Strand bestellte die Gemeinde zwei Notrufsäulen.

So groß wird das neue Baugebiet in Blekendorf

Blekendorfs Bürgermeister Andreas Köpke freut sich auf das neue Baugebiet im Ortsteil Kaköhl. 50 Wohneinheiten entstehen hier in Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Mehrfamilienhäusern. Ende 2023 ist die Planung fertig. Archäologische Untersuchungen auf dem Gelände des Baugebiets verzögern den Baubeginn um Monate.

Blekendorf entscheidet in diesem Jahr, was mit der Alten Schule gegenüber der Kirche passiert. „Das Gebäude ist wirtschaftlich nicht zu renovieren“, sagte Köpke. Das Gebäude könnte ein reiner Bauhof bleiben. Zur Diskussion stehen auch noch Wohnungen.

Blekendorf und damit auch die Gemeinde Dannau steigen in die Schulsozialarbeit ein. An beiden Schulstandorten so eine pädagogische Kraft unterstützen.

Im Helmstorf schaut man sich die Abwasserkanäle genau an. Die Rohre werden gefilmt, um eventuelle Schäden zu finden.

Von diesem Erlebnispfad hat man Kraniche im Blick

Hohwacht ist die Gemeinde mit den größten Projekten. Im Vogel-Viertel geht die Sanierung der Rohrnetze weiter. Gebuddelt wird im Lerchensang, Meisenweg, Kiebitzweg und Fasanenweg. Die Arbeiten gehen zunächst bis Ostern und setzen im Herbst nach der Urlaubssaison wieder ein. Die Sanierung kostet 1,7 Millionen Euro.

Der Bau des Erlebnispfades rund um den Sehlendorfer Binnensee beginnt. Kernstück ist ein neuer Radweg zwischen Hohwacht und dem Sehendorfer Kreuz. Entlang des Weges planen Hohwacht und Blekendorf Ruheplätze und Info-Tafeln. Im Januar ist die Einweisung der Firmen.

Im Kranichring in Hohwacht fehlte von Anfang an ein Spielplatz. Das Versäumnis holt Hohwacht jetzt nach. 35 000 Euro stehen dafür bereit.

Darum sind bequeme Unterkünfte für Rettungsschwimmer wichtig

Im Sommer leben in drei gemeindeeigenen Wohnungen die Rettungsschwimmer der DLRG, die die Strände überwachen. Die Gemeinde lässt die Räume für 50 000 Euro sanieren. Statt in einem Sechs-Bett-Zimmer schlafen in einem Raum nur noch maximal zwei Personen.

Komfort für die DLRG wird immer wichtiger. Der Dienst ist freiwillig. Die DLRG-Retter suchen sich daher die Gemeinden aus mit ansprechenden Quartieren.

Neues Ortszentrum: Behrensdorf will in diesem Jahr starten

Wegen hoher Baupreise ruhte das Projekt Feuerwehrgerätehaus/Dorfgemeinschaftshaus in der Gemeinde Behrensdorf. Nun soll es losgehen. "Wir hoffen, dass sich die Preise sich normalisieren", sagt Bürgermeister Manfred Krumbeck. Eine Ausschreibung soll Klarheit bringen.

Bisher liegt eine Kostenschätzung von 2,5 Millionen Euro vor. Ein Preis, der nicht mehr zu halten sein dürfte. Die Alternative: Behrensdorf baut zunächst das Gerätehaus für die Feuerwehr und erst später den Komplex Dorfgemeinschaftshaus daneben.

Weitere Investitionen: Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Kindergarten und die Sanierung der Strandübergänge.

So geht es mit dem Trinkwasser in Dannau weiter

In Dannau steht der Bau der zentralen Wasserversorgung im Mittelpunkt. Laut Bürgermeister Roland Feichtner bleibt es bei den kalkulierten Kosten von 4,8 Millionen Euro. Endes des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Tröndel hat eigentlich kein Geld. Dennoch lässt die Gemeinde am Osterfeld Rasengitterstein entlang eines Weges am Osterfeldberg verlegen. Kosten 20 000 Euro. Immer wieder hatte der Regen tiefe Furchen am Weg entlang gezogen und für teure Reparaturen gesorgt. Damit soll nun endgültig Schluss sein, so Bürgermeister Volker Schütte-Felsche.

Klamp will eigenen Sonnenstrom

Auch in Kirchnüchel steht nur die Sanierung des Sommerweges im Ortsteil Neuharmhorst an, in Klamp der Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus für über 40 000 Euro.

In Högsdorf, Schwartbuck und Kletkamp stehen in diesem Jahr keine großen Investitionen an.