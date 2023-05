﻿Warum ein eingefleischter Gildebruder niemals König werden will

Lütjenburg. Jochen Brüchmann war vieles in der Lütjenburger Schützen-Totengilde. Zum Beispiel Quartiermeister. Oder Träger des Otto-Maack-Gedächtnis-Pokals, weil er so fleißig ist. Nur eines war er nicht: die Majestät. Das hat er all die Jahrzehnte, die er in der Gilde ist, vermeiden können.

Dabei hält sein Großvater sogar einen Rekord. Keiner war länger Majestät als er. Er wurde 1939 König und blieb es wegen des Krieges bis zum Neustart der Gilde in den 1950er-Jahren.

Darum will Jochen Brüchmann in Lütjenburg nicht Majestät werden

„Zum Glück bin ich nie König geworden“, sagt Brüchmann. Wieso sehnt sich ausgerechnet ein so eingefleischter Gildebruder nicht nach dem größten Titel, den die ehrwürdige Lütjenburger Gilde aus dem Jahr 1719 zu vergeben hat?

„Die Zeit als Majestät kostet zwischen 15 000 und 20 000 Euro“, sagt er. Als Gilde-König muss man bei Festen und Feiern einen ausgeben. Muss zum Essen einladen und viel unterwegs sein, wenn andere Gilden einladen. Brüchmann: „Mit dem Geld kann ich auch etwas anderes machen.“

Schon als Kind im Dienst der Gilde

Von Kindesbeinen an kennt Brüchmann die Sitten und Gepflogenheiten der Lütjenburger Gilde. Sein Vater besaß das Hotel Brüchmann, in dem heute das Hotel Lüttje Burg residiert. Das war das Stammlokal der Gilde, die hier mit einem Frühstück ihr Bürgervogelschießen beginnt.

Brüchmanns Aufgabe: Er musste die Tannenbäume an diesem Tag mit Schleswig-Holstein-Fahnen schmücken. Jeweils drei Fichten standen links und rechts vom Eingang. Noch bis er Jugendlicher war, gehörte das zu seinen Pflichten beim Bürgervogelschießen.

Deshalb fühlt sich Brüchmann wohl in der Gilde in Lütjenburg

Eingetreten ist er als junger Mann. Da war sein Dienst bei der Bundesmarine zu Ende. „Ich bin mit Begeisterung dabei,“ schwärmt er über die Lütjenburger Gilde. Man werde geachtet. Man werde gebraucht. Er lobt die Kameradschaft.

Brüchmann ist bekannt dafür, zuverlässig und pünktlich zu sein, wenn es etwas zu erledigen gilt. Das fängt bei gemütlichen Treffen an, wo er am Grill steht. Da waren seine Jahre als Quartiermeister für die Lütjenburger Innenstadt – sozusagen der Chef derjenigen Gildebrüder, die in diesem Bereich leben. Mal entrostet er den eisernen Vogel, der im Kugelfang der Gilde thront.

Es wird ein langer Dienstag für ihn, wenn die Gilde marschiert und ihre neue Majestät in der Tannenschlucht krönt. Brüchmann startet um 6.30 Uhr mit einem Frühstück, das der alte König Stefan Bernatzki (Uns Oki vun de Fahn) spendiert. Anschließend antreten auf dem Marktplatz – dann startet der Marsch durch die Stadt und das Abholen der 1. und 2. Majestät.

Früher ist Brüchmann noch mitgelaufen. Heute lässt sich der 71-Jährige fahren. Das Alter hinterlässt seine Spuren. Nach Festkommers und Königsschießen feiert er im Festzelt bis 24 Uhr, bis die neue Majestät und Gattin zum Abschlusstanz aufs Parkett gehen.

Wie hält man das durch? „Früher habe ich mich nachmittags noch zwei, drei Stunden hingelegt“, gesteht er. Heute geht es auch so.

