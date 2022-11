Lütjenburg: Falsche Polizisten nehmen 74-Jähriger fünfstellige Summe ab

Falsche Polizeibeamte riefen bei einer 74-Jährigen an und warnten vor einem Einbruch bei der Seniorin. Das Bargeld wollten sie in Sicherheit bringen. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps, wie Betrüger erkannt werden können.

Lütjenburg. Am Freitagnachmittag haben falsche Polizeibeamte in Lütjenburg von einer 74-Jährigen einen hohen Bargeldbetrag und Schmuck erbeutet, teilt ein Polizeisprecher mit.

Schon am Donnerstagabend gegen 21 Uhr riefen angebliche Polizeibeamte bei der Seniorin an und teilten ihr mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die Polizei hätte einen Zettel gefunden, auf dem gestanden haben soll, dass sie das nächste Einbruchsopfer sein werde. Die 74-Jährige sollte auf Nummer sicher gehen und ihr Bargeld sowie die Wertgegenstände in eine Tasche legen und sie zwei Polizeibeamten am Folgetag übergeben. Dann seien sowohl sie als auch die Wertgegenstände in Sicherheit, hatten ihr die angeblichen Polizisten gesagt. Die Seniorin dachte, dass sie auch mit einer Kriminalbeamtin gesprochen habe.

Lütjenburg: Täter hatten südländisches Aussehen

Am Freitag kamen die zwei angeblichen Polizisten um 15.30 Uhr zu ihrer Wohnung in der Straße Hochmode und nahmen die braun-beige Tasche entgegen. Sie enthielt Bargeld in einer fünfstelligen Höhe sowie Schmuck.

Gegen 17.30 Uhr wurde der Frau nach einem Gespräch mit der Regionalleitstelle Kiel klar, dass sie Opfer eines Betrugs geworden ist. Gegenüber der Kriminalpolizei sagte die 74-Jährige, dass zwei Männer mit südländischem Aussehen die Tasche abgeholt hätten. Einer der beiden soll eine Camouflagehose und Turnschuhe mit rosafarbenen Streifen am hinteren Schuhteil getragen haben. Der zweite sei rund 1,70 Meter groß und schlank mit kurzen Haaren und dunklen Augen. Er hätte einen blauen Anorak mit Kapuze getragen. Nach der Übergabe der Tasche seien die zwei Täter in Richtung Kieler Straße gegangen.

Polizei: Tipps, wie man Betrüger erkennt

Die Kriminalpolizei Plön führt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die auffällige Personen oder das Fahrzeug im Bereich Hochmode und Kieler Straße gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0431/160-3333 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Beamte kein Bargeld oder Wertgegenstände zur Sicherung oder Überprüfung entgegennehmen. Sie nehmen auch kein Bargeld an, damit ein Angehöriger einer Haftstrafe entgeht. Ebenso würden sie niemanden zur Verschwiegenheit verpflichten oder mit strafprozessualen Maßnahmen drohen, sollte man Dritte in den Fall einweihen. Ein solches Gespräch sollte immer eigenhändig beendet werden und dann selbstständig die Notrufnummer 110 gewählt werden.