﻿Lütjenburg: Grüne fordern das Ende von Straßenausbaubeiträgen

Die Grünen in der Stadt Lütjenburg (Kreis Plön) fachen erneut eine Diskussion um die Abschaffung von Ausbaubeiträgen für Straßenanlieger an. In der Stadtvertretung beantragten sie, die Beiträge abzuschaffen. So hitzig diskutierten die Vertreterinnen und Vertreter selten.

Nicht alle Straßen in Lütjenburg sind in einem einwandfreien Zustand. Zum Beispiel im Heischweg finden sich Flicken und Löcher.

Lütjenburg. Die Straßenausbaubeiträge in der Stadt Lütjenburg bleiben. Die Grünen scheiterten am Donnerstag in der Stadtvertretung mit einem Antrag, die Beiträge abzuschaffen. Außer den Grünen stimmte niemand dafür. Die Hausbesitzer müssen in Anliegerstraßen in Lütjenburg für 65 Prozent der Kosten aufkommen.

Andrea Danker-Isemer (Grüne) sprach von einem „ungerechten Verfahren“. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen sei unsozial, weil sie unabhängig vom Einkommen erhoben werden. Die meisten Bundesländer verzichteten auf eine Erhebung der Beiträge, ebenso wie über 80 Prozent der Gemeinden in Schleswig-Holstein, heißt es weiter in dem Antrag der Grünen.

Grüne in Lütjenburg lassen offen, wer die Kosten übernimmt

Keine Antwort gaben die Grünen darauf, wer zukünftig den Straßenbau bezahlen soll. „Die Gegenfinanzierung sollte durch den Finanzausschuss erarbeitet werden“, heißt es im Antrag.

Die CDU lehnte den Antrag strikt ab. Thomas Hansen: „Mir drängt sich der Eindruck auf, dass die Grünen an die Kommunalwahl im Mai denken.“ Aus dem laufendem Haushalt der Stadt könne man den Straßenbau nicht bezahlen. Die Alternative wäre, Schulden in Millionenhöhe zu machen.

CDU: Ausbaubeiträge für Straßen sind nicht unsozial

Ausbaubeiträge seien auch nicht unsozial. Die Anlieger hätten den größten Nutzen von gut ausgebauten Straßen. Ungerecht sei es eher, die Beiträge abzuschaffen. Viele Bürger hätten in der Vergangenheit bereits zahlen müssen, so Hansen. Und zukünftig sollten es andere nicht mehr tun?

Jürgen Panitzki (SPD) sieht die Schuld für die Debatte beim Land. Dort hatte man angekündigt, den Kommunen ausreichend Geld für den kommunalen Straßenbau zur Verfügung zu stellen. Das sei bisher nicht erfolgt.

CDU Lütjenburg warnt vor Anhebung von Grund- und Gewerbesteuer

Thorsten Först (CDU) zählte die drei möglichen Alternativen für Ausbaubeiträge aus. Die Stadt könnte alle freiwilligen Leistungen für Verbände und Vereine streichen. Sie könnte sich „total“ verschulden. Als dritte Möglichkeit bliebe, die Grund- und Gewerbesteuern zugunsten des Straßenbaus anzuheben.

Wie geht es weiter in Lütjenburg? Es gibt mehrere Anliegerstraßen, die in einem extrem schlechten Zustand sind. Dazu gehören der Heischweg, Eetzweg oder der Finkenrehm. Es ist absehbar, dass die Stadt sie erneuern muss.

Lütjenburg hat einen Ingenieur damit beauftragt, ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. Darin wird die Reihenfolge festgelegt, welche Wege saniert werden. Im nächsten Jahr ist bisher keine Straßensanierung in Lütjenburg geplant.