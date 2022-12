Das Namensschild hängt noch, die Speisekarte ist zu sehen: Das Restaurant "Basalt" in Hohwacht ist aber schon länger geschlossen. Im Januar eröffnet ein neuer gastronomischer Betreib an der Stelle.

Wer im Sommer einen Platz in einem Restaurant in Lütjenburg oder Hohwacht (Kreis Plön) haben möchte, sollte rechtzeitig reservieren. Die Gastronomie ist im Vergleich zur Zahl der Urlauber klein. Die Ursachen für den Mangel sind vielfältig. In Hohwacht steht überraschend eine Neueröffnung an.

