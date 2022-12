﻿Lütjenburg: Im „Gasthaus zur Twiete“ bleibt die Küche nicht kalt

Lütjenburg. Das „Gasthaus zur Twiete“ bleibt geöffnet, die Küche wird nicht kalt. Torsten Friedrichsen führt seit wenigen Wochen das kleine Restaurant, das – mit einer Unterbrechung – seit 1983 besteht. Für die Tourismusregion Lütjenburg und Hohwacht eine gute Nachricht. Es gibt sowieso zu wenig Gastronomie für die Urlauber.

Das trifft besonders die Twiete. Vor Kurzem schloss dort das sehr beliebte italienische Restaurant „Sandro“. Sandro und Viola Scuteri gaben ihre Gastronomie aus Altersgründen auf, nachdem sie ihren Gästen 40 Jahren lang Leckeres serviert hatten. Die Räume werden zukünftig anders genutzt.

Diese Gastronomie in Sehlendorf führte Friedrichsen zuletzt

Friedrichsen, der aus der Gemeinde Blekendorf stammt, ist kein Unbekannter in der lokalen Gastronomie-Szene. Fünf Jahre lang führte er das beliebte „Dat Dünenhuus“ am Sehlendorfer Strand. Im April machte er dort Schluss. „Ich fand einfach kein Personal.“

Friedrichsen wollte aber irgendwann zurück an einen Herd in einem Restaurant. Das war sicher. Nur wann? Das war nicht klar. Zufällig entdeckte er das Angebot von Gabriela Grütze, die 18 Jahre lang das „Gasthaus zur Twiete“ führte und nun aufhören wollte. Schnell einigten sich beide auf die Übernahme.

Das steht auf der Speisekarte vom „Gasthaus zur Twiete“ in Lütjenburg

Er will die gutbürgerliche Küche seiner Vorgängerin fortführen. Fisch und Schnitzel gab es schon von ihm im „Dünenhuus“. An neuer Stelle in Lütjenburg hat er auch Steaks auf die Speisekarte geschrieben. „Die brauchen Pflege und ein bisschen Ruhe.“ Am Sehlendorfer Strand hatte er für Steaks einfach keine Zeit.

„Hier wird jeder satt“, verspricht der 60-Jährige seinen Kunden. Er stehe nicht für „Tellermalerei“, sondern für solide Portionen. Auch seine Besonderheit bringt er vom Strand in die Twiete: seine Fischsuppe, die die Badegäste liebten. Viele Stamm-Camper von Sehlendorf haben sich für diesen Sommer wegen der Suppe schon angekündigt.

So viele Plätze hat das „Gasthaus zur Twiete“

Viel Platz ist im Speiseraum im „Gasthaus zur Twiete“ nicht. Es reicht für sieben Tische mit 26 Stühlen. „Das ist sehr überschaubar.“ Wenn die Tische aber zweimal am Tag gut belegt sind, ist Friedrichsen schon zufrieden. Überhaupt: „Im November ist das Geschäft gut angelaufen.“ Er hätte sogar schon Gäste wegschicken müssen, weil alles belegt war. Für den Sommer plant er auch eine Außen-Gastronomie an drei Tischen.

Sogar bei dem zweistündigen Stromausfall vor Kurzem blieben die Gäste sitzen. Das Kerzenlicht und der Schein von Taschenlampen reichte ihnen. „Die waren alle happy.“ Ein junges Paar, das gerade noch seine Speisen serviert bekam, bevor in der Küche ohne Strom nichts mehr ging, war sogar begeistert. Friedrichsen: „Die haben gesagt, sie hätten noch nie so romantisch gegessen.“

Das sind die Öffnungszeiten in Lütjenburg

Das „Gasthaus zur Twiete“ hat Dienstag Ruhetag und öffnet montags nur zur Mittagszeit. An den anderen Tagen ist es von 11.30 bis 20 Uhr durchgehend mit warmer Küche geöffnet. Eine Ausnahme macht Friedrichsen in den schwachen Monaten Januar und Februar. Dann ist nachmittags zwei Stunden geschlossen. Ab Januar bietet er einen besonderen Speiseservice. Jeweils mittwochs serviert er Schnitzel satt.

Ein Problem indes ist Friedrichsen erhalten geblieben: Er fand bisher nur eine Mitarbeiterin. Dabei wäre eine Spülkraft ganz sinnvoll und im Sommer eine zweite Servicekraft. „Ich hoffe, ich finde jemanden zum Sommer.“