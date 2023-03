﻿Lütjenburg: Kirchengemeinde muss jedes Jahr 110 000 Euro einsparen

Lütjenburg. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Lütjenburg steckt in der Krise. Im Haushalt klafft ein strukturelles Defizit von 110 000 Euro. Jedes Jahr. Bislang weiß niemand, wie man die Lücke schließt. Auf einer außerordentlichen Gemeindeversammlung diskutierten 60 Lütjenburgerinnen und Lütjenburger über das Problem.

Das ist die Dimension: Das Defizit mache 16 Prozent des Gesamthaushalts aus, so Tanja Wiergowski, Mitglied im Kirchengemeinderat. Die Einnahmen seien zurückgegangen, gleichzeitig wuchsen die Ausgaben durch die allgemeine Kostensteigerung.

Darum schritt die Kirchengemeinde Lütjenburg nicht früher ein

Ein Problem, dass schon länger bekannt war. Wiergoski: „Wir sind in der Vergangenheit nicht konsequent gewesen.“ Man sei vor diesem Thema „zurückgeschreckt“. Kündigungen möchte der Gemeinderat vermeiden. Sie kämen nur als Ultima Ratio infrage.

Wie schwierig die Lage ist, verdeutlicht ein Satz von Detlef Virchow aus dem Gemeinderat: „So wie wir es bisher gemacht haben, kann es nicht weitergehen.“

Hans-Jürgen Rademann schlug in der Diskussion ein freiwilliges Kirchgeld vor, das neben der Kirchensteuer gezahlt werden kann. Ebenfalls könnte es einen Förderverein geben, der gezielt die Jugendarbeit der Kirchengemeinde unterstützt. „Anders wird das nichts.“

Der Kirchengemeinde gehören 4381 Menschen an. Nach dem Vorschlag Rademanns könnte also Geld hereinkommen.

Das könnte mit dem Gemeindehaus in Lütjenburg geschehen

Andreas Bastian blickt auf die Fusion der Kirchenkreise Segeberg und Plön im Jahr 2009 zurück. „Wo ist der Beleg, dass der Zusammenschluss finanziell etwas gebracht hat?“, fragte er in die Runde. Es gebe immer noch zwei Pröpste.

In der Debatte tauchte auch der Verkauf oder die Verpachtung von Immobilien auf. Die Gemeinde besitzt nicht nur die Kirche. Bürgervorsteherin Jutta Zillmann schlug vor, dass die Stadt teilweise das Gemeindehaus in der Wehdenstraße übernehmen könnte.

Rund 60 Gemeindeglieder der Kirchengemeinde Lütjenburg diskutierten in „Murmeln-Gesprächen“, wie die Zukunft aussehen könnte. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Tipps, wie man die Finanzen der Kirchengemeinde auf Vordermann bringen könnte, gab es eher weniger in der zweistündigen Versammlung. Dafür sammelten die Teilnehmer ein ganzes Bündel an Vorschlägen, wie die Kirche der Zukunft aussehen soll.

„Die Gottesdienste gehen an den Menschen vorbei“, kritisierte Felix Otterbach. Er wünsche sich mehr zeitgemäße Inhalte. Was die Kirche in Lütjenburg anziehend mache, seien die Jugendarbeit und die musikalische Arbeit, nicht zwingend die Gottesdienste. Eine Frau kommentierte es so: „Die sind so furchtbar konservativ.“

Jutta Zillmann vermisst die Sichtbarkeit der Kirche. „Die Kommunikation muss besser klappen.“ Die Kirche müsse aktiver in den sozialen Medien werden. Sie schlug ein Gemeindefest vor.

Pastor Erich Faehling erklärte die Herausforderungen, vor denen die Kirchengemeinden stehen. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Ähnlich sah es Joachim Haß. „Die Kirche muss in der Öffentlichkeit präsenter werden. Als Beispiel nannte er den Kantor Ralf Popken, der während des Corona-Lockdowns über Youtube musikalische Angebote machte.

Propst Erich Faehling zählte die Probleme der Kirche auf. Als er vor neun Jahren sein Amt antrat, gab es noch 124 000 Gemeindeglieder im Kirchenkreis. Jetzt seien es 110 000. Das bedeute weniger Kirchensteuern.

Auch der Fachkräftemangel schlage durch. Bis 2034 werde es 34 Prozent weniger Pastoren geben, so Faehling.

Gleichzeitig besäßen die Gemeinden viele Immobilie aus den 60er- und 70er-Jahren, die allesamt energetisch saniert werden müssten. Faehling über die Probleme: „Dafür wird es Lösungen geben. Die werden uns aber nicht alle gefallen.“