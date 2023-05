﻿Nach 74 Jahren ist Schluss mit dem Modegeschäft Lafrenz in Lütjenburg

Lütjenburg. Das Modegeschäft Lafrenz ist seit 74 Jahren ein Anziehungspunkt in der Lütjenburger Geschäftswelt. Damit ist in diesem Sommer Schluss. Die Inhaber Birgit und Bernd Groth gehen in Rente.

Eine lange Tradition geht damit zu Ende. Firmengründer Hans Lafrenz machte sich 1949 selbstständig in dem Haus in der Oberstraße, der Firmensitz bleiben sollte. Der Lütjenburger Bürgermeister Hans-Otto Maack persönlich riet ihm damals zu diesem Schritt, nachdem sein alter Arbeitgeber am Markt aufhören wollte. Also wurde zunächst das Wohnzimmer durch einen Vorhang geteilt. In eine Hälfte zog der Stubenladen ein.

Warum das Modegeschäft Lafrenz große Größen führt

Hans Lafrenz war ein stattlicher Kerl. 1,90 Meter groß und ausgestattet mit einem gewaltigen Bauch. Wegen seiner Gestalt war er auf große Größen in der Kleidung angewiesen. Praktischerweise nahm er die in sein Sortiment auf, erinnert sich Bernd Groth. Eine besonderes Sortiment, das die Firma Lafrenz bis heute vorhält.

Da sein Sohn im Ersten Weltkrieg gefallen war, übergab Lafrenz sein Geschäft 1970 an seinen Neffen Walter Groth. Und weil der Firmenchef so heißen sollte wie das Geschäft, änderte er seinen Namen in Walter Lafrenz. Bernd Groth: „Damals hat man darauf Wert gelegt.“

Bei der Namensänderung vergaß der Standesbeamte die Kinder

Er und seine Schwester seien bei der Namensänderung vom Standesbeamten schlichtweg vergessen worden, sagt Groth mit einem Lächeln. Außerdem hätte es zusätzliches Geld gekostet. So führt seit 1995 ein Groth das Geschäft Lafrenz.

Nach dem Geheimnis des Erfolges gefragt, sagen Birgit und Bernd Groth sofort: „Unsere treuen Mitarbeiter.“ Sie kennen die Wünsche der vielen Stammkunden genau. Susanne Höppner steht mittlerweile seit 46 Jahren im Verkaufsraum. Evelin Jebe, Maren Lübke-Freese und Antje Hagelstein-Lau sind alle über 30 Jahren schon dabei.

Darum hören die Groths bis zum Herbst in Lütjenburg auf

Einen Nachfolger oder Nachfolgerin hat das Ehepaar Groth nicht. Sie ist 63, er 64 Jahre alt. Beide möchten in Rente gehen. Die drei Töchter sind alle erfolgreich in ihren Berufen als Lehrerin, Sozialarbeitern oder Bücherei-Angestellte. „Bernd Groth: „Ich finde das völlig in Ordnung, dass sie das Geschäft nicht weiterführen wollen.“

Wenn das Modegeschäft schließt, geht Lütjenburg etwas von seiner modischen Vielfalt verloren. Alle Geschäfte in der Stadt haben einen besonderen Schwerpunkt. Das wissen sogar Kunden aus Hamburg zu schätzen, erzählt Bernd Groth. Wenn die ein Geschäft in der Mönkebergstraße besuchten, müssten sie nicht weiter gehen – das Angebot sei überall gleich. Nicht so in Lütjenburg.

Die Groths wissen nicht genau, wann sie ihr Geschäft schließen. Das hängt vom Abverkauf der Ware ab. Es gibt Rabatte bis zu 50 Prozent. Eines ist sicher: Am 31. Oktober müssen sie das Haus geräumt haben. Sie haben es verkauft. Das Geschäft wird umgebaut zu Wohnungen.

Mit Wehmut denken sie an den letzten Tag, wenn sie die Ladentür zum letzten Mal schließen. Bernd Groth und sein Vater sind in dem Haus geboren. Birgit Groth: „Das Geschäft war ein Stück Heimat.“ Die Kinder und Enkel wussten immer, wo die beiden waren. „Oma und Opa sind im Laden.“

Im Ruhestand wollen sie kleine Ausflüge unternehmen und den großen Freundeskreis pflegen. Außerdem freuen sich die fünf Enkelkinder. Die Jüngste wird im Sommer eingeschult. Oma und Opa übernehmen nach Schulschluss die Betreuung.

