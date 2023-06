﻿Lütjenburg: Neuer Verein will den Zug „Hein Lüttenborg“ wieder fahren lassen

Lütjenburg. Es gab unzählige Versuche, die Nostalgie-Fahrten auf der Bahnstrecke zwischen Lütjenburg und Malenter wiederzubeleben. Im November gründete sich still und heimlich der Verein „Historische Eisenbahn Holsteinische Schweiz“, dem es wirklich gelingen könnte.

Die bislang 14 Mitglieder zählende Gruppe hat bereits zwei Schienenbusse gekauft. Einer davon bedient während der Kieler Woche die Strecke zwischen Kiel und Schönberg. „Wir haben das nicht so an die große Glocke gehängt“, sagt Vorsitzender Malte Jessen über die Neugründung des Vereins. Jessen ist selbst Lokführer von Beruf. Er weiß also, worauf es beim Schienenverkehr ankommt.

So alt sind die Schienenbusse für Lütjenburg

Die Schienenbusse der Marke MAN sind Baujahr 1956 und 1960. Im März wurden sie angeschafft. 56 Fahrgäste finden darin Platz. Das Führerhaus der 16 Meter langen Wagen ist offen. Die Reisenden können rundum in die Landschaft blicken.

Derzeit stehen sie in Neumünster im Kulturlokschuppen. Einer ist fahrbereit und bei Kiel im Einsatz. Der zweite steckt gerade in einer Hauptuntersuchung. Jessen schätzt, dass sie in drei Jahren auch auf der Strecke von Lütjenburg nach Malente fahren könnten.

Das sagt der Verein Schienenverkehr über den neuen Partner

Die Trasse ist seit 2020 im Besitz eines anderen Vereins: „Schienenverkehr Malente-Lütjenburg“. Dort ist man optimistisch, dass es dieses Mal mit der Reaktivierung klappen könnte. Die abgebaute Weiche in Malente ist jetzt kein Hindernis mehr. „Die leichten Wagen können mit einem Kran auf die Gleise gesetzt werden“, sagt Sven Ratjens vom Verein Schienenverkehr.

Das Problem: Die 17 Kilometer lange Strecke muss stellenweise ertüchtigt werden. Bisher hat der Verein alle Kosten selbst getragen. Die Arbeiten an den Gleiskörpern übersteigen aber das Budget. Eine genaue Analyse, wo was gemacht werden muss, wird demnächst in Auftrag gegeben.

„Wir hoffen auf Unterstützung vom Land“, so Ratjens. Es wäre aber ein einmaliger Zuschuss. Der laufende Betrieb würde sich selber tragen.

Schienenbusse rollen im Juli erstmals in die Holsteinische Schweiz

Die roten Schienenbusse rollen am 2. und 16. Juli zum ersten Mal in die Holsteinische Schweiz. Weil die Weiche auf dem Weg nach Lütjenburg fehlt, führen die Touren nur bis Malente. Von dort können die Fahrgäste aber mit einer Draisine weiter nach Lütjenburg rollen.

Die nostalgischen Fahrten starten jeweils um 10.21 in Neumünster; um 11.20 Uhr können Interessierte im Kieler Hauptbahnhof zusteigen. Ankunft in Malente ist um 12.07 Uhr. Dort können die historischen Wagen bestaunt werden. Ticketverkauf unter fahrkarte@hehs-eisenbahn.de.

Der Verein Schienenverkehr bietet mehrere Sonderfahrten mit Draisinen auf der Trasse an. Eine startet am Sonnabend, 24. Juni, um 16 Uhr von Lütjenburg (hinter Aldi) aus und kehrt ab 19 Uhr von Malente zurück. Unterwegs werden Stopps für ein Picknick eingelegt.

Die Draisinen sind bei der Mitsommernachtsfahrt mit Lampions und Lichtern geschmückt. Anmeldungen bei den Tourist-Infos in Lütjenburg und Malente oder unter info@schiene.m-l.de.

Während des Stadtfestes in Lütjenburg gibt es Sondertouren mit der Draisine. Am Freitag, 7. Juli, startet eine geführte Tour (zwei Stunden) um 16 Uhr. Am Sonnabend, 8. Juli, bietet der Verein Schienenverkehr zwischen 11 und 16 Uhr stündliche Schnuppertouren an.

KN