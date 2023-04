﻿Lütjenburg: Neues Blockheizkraftwerk arbeitet mit Gras und Grünschnitt

Der Energieversorger Hansewerk geht in der Stadt Lütjenburg (Kreis Plön) neue Wege in der Erzeugung von Strom und Fernwärme. Die neue Heizzentrale verbrennt zukünftig nur Gras und Grünschnitt. Darum nimmt das Unternehmen Abschied vom Erdgas.

Lütjenburg. An kalten Tagen zeigt eine Säule aus Wasserdampf aus dem Schornstein: Im Gewerbegebiet Bunendorp in Lütjenburg läuft das kleine Kraftwerk auf Hochtouren. Die beiden Erdgaskessel erzeugen Strom und versorgen 350 Wohnungen und die Gemeinschaftsschule mit Wärme. Der Betreiber Hansewerk nimmt nun Abschied vom Erdgas und stellt die Anlage auf Bio-Brennstoffe um.

Es ist ein Pilotprojekt der Energiewende. Es gibt seit vielen Jahren eine Versuchsanlage in Borgstedt (Kreis Rendsburg-Eckernfoörde). In Lütjenburg kommt diese spezielle Form der Pellets erstmals für die Versorgung eines größeren Nahwärmenetzes zum Einsatz.

Dann startet der Bau der neuen Heizzentrale

Dafür entsteht eine neue Heizzentrale inklusive Pufferspeicher. Der Bau startet bereits im Sommer 2023, teilte das Unternehmen mit. Im Frühjahr 2024 liefert sie erstmals Strom und Wärme. Zunächst lässt Hansewerk Holzpellets verbrennen, später stellt sie die Anlage um auf regionalen Gras- und Grünschnitt. Auch das „Grünzeug“ wird in Pelletform geliefert.

Durch den Abschied vom Erdgas spart Hansewerk pro Jahr 900 Tonnen des klimaschädlichen CO2 ein.

Diese Firma liefert die Grün-Pellets

Die Pellets aus dem Grasschnitt sind ein klimaneutraler Brennstoff. Sie stammen aus regional anfallender Biomasse, der sonst in der Natur verrotten würde. Die Kieler Firma Bi.En liefert den ungewöhnlichen Brennstoff.

Der technische Geschäftsführer von Hansewerk, Nikolaus Meyer: „Die thermische Verwertung von Grünschnitt ist eine innovative Option, unsere Wärmeerzeugung zu dekarbonisieren und einen sonst ungenutzten Rohstoff zu verwerten.“

Schon vor der Energiekrise habe man sich aus Klimaschutzgründen entschieden, das Erdgas in Lütjenburg als Energieträger zu ersetzen, so Projektleiter Matthias Schumann. Man erhöhe mit dem Projekt auch die Versorgungssicherheit in der Stadt, sollte Erdgas in den kommenden Heizperioden knapp werden. So ein Szenario drohte wegen des Ukraine-Krieges im vergangenen Winter. Ein großer Teil Lütjenburgs wäre davon nicht mehr betroffen.

Einer der Erdgaskessel bleibt zunächst zum Abfedern von Lastspitzen mit hohem Wärmeverbrauch noch betriebsbereit. Am Ende werden 95 Prozent der Wärme auf Basis von Biomasse erzeugt. Perspektivisch wird das Erdgas bis 2030 komplett ersetzt.