Lütjenburg: So bunt ist das große Mittelalterfest an der Turmhügelburg

Lütjenburg. Rauchschwaden wabern über die Wiese zwischen weißen Zelten. Darüber ziehen helle Flötentöne und Harfenklang hinweg. Menschen in bunten Gewändern tanzen und lachen. Es ist Mittelalterfest an der Turmhügelburg in Lütjenburg – und jeder kann mitfeiern.

Mehr als 150 Darsteller haben sich zum langen Pfingstwochenende auf der großen Wiese am Fuße der Turmhügelburg versammelt, um vergangene Zeiten lebendig werden zu lassen. Stefan Kniefs (54) aus Bremen ist einer von ihnen. Sein Zelt aus Wolle habe er selbst genäht, erklärt er, während er sich mit Nadel und Faden an eine Lederhose macht. Die nähe er nach einem Originalfundstück einer schleswig-holsteinischen Moorleiche.

„Für das Zelt habe ich drei Jahre gebraucht“, sagt Stefan Kniefs, der im echten Leben Berufsschullehrer für Elektrotechnik ist. Fast sein gesamtes mittelalterliches Equipment vom Krug über den Grill bis hin zu Korb und Lampen habe er selbst gemacht. „Ich kann dabei wunderbar entschleunigen“, erklärt der Hobbyist. Außerdem sei er gerne draußen in der Natur und zelte auch gerne.

Meike Lüßmann von TriSkurria: „Mittelalter heißt nicht Schulterfell und Schlammfarben“

Mit geballter Frauenpower präsentieren Christiane Beetz, Katrin Runge-Neumann und Meike Lüßmann aus Hamburg hingegen, wie bunt und laut das Mittelalterleben mitunter gewesen ist. Als TriSkurria lassen sie rund um die Turmhügelburg mittelalterliche Musik mit Harfe, Dudelsack, Drehleier oder Flöte erklingen. Nach dem Spiel erklären sie ihre Leidenschaft: „Mittelalter heißt nicht Schulterfell und Schlammfarben“, meint Meike Lüßmann. Das Mittelalter sei bunt und lebendig gewesen.

Das sind die nächsten Veranstaltungen auf der Turmhügelburg Das Mittelalterfest auf der Turmhügelburg ist eine der größten Veranstaltungen, die der Förderverein in der Saison organisiert. Es gibt 2023 aber auch noch weitere spannende Termine: Freiluftgottesdienst auf der Turmhügelburg (24. Juni), Lütjenburger Turmhügel-Burgfest (5. und 6. August), Minnesängerabend mit Holger Schäfer und Ralf Popken (19. August), Wochenende zum Tag des offenen Denkmals mit dem Motto „Pilgerwege“ auf der Turmhügelburg (9. und 10. September, Saisonende mit Burgbelebung (31. Oktober), mittelalterlicher Adventsmarkt mit musikalischer Andacht im Kerzenschein (2. Dezember). Weitere Informationen unter www.turmhuegelburg.de

Ihre Musik spielen die drei Frauen unverstärkt, wobei sie für Spaß und Tanzfreude sorgen. „Musik war im Mittelalter immer etwas Besonderes, denn es gab sie fast nur auf Märkten oder Festen“, erklärt Katrin Runge-Neumann. Die seltenen Gelegenheiten hätten die Menschen damals ausgenutzt. „Je bäuerlicher, desto wilder wurde getanzt.“

Auf dem Mittelaltermarkt in Lütjenburg trauen sich auch einige Besucherinnen und Besucher, bei der Tanzgruppe Fures Saltationem aus Kiel mitzumischen. Andere stempeln Runen in Lederarmbänder, reiten auf Ponys oder lauschen amüsiert Hobby-Barde Daniel McKenzie bei seinen lebhaften Geschichten.

Seit der Corona-Pause ist es das erste große Mittelalterfest auf der Turmhügelburg in Lütjenburg

Burgherr Frank Andraschko, im echten Leben Archäologe und Vorsitzender des Fördervereins Turmhügelburg Lütjenburg, schaut auf der Festwiese im purpurnen Gewand, barfuß und mit Smartphone in der Hand nach dem Rechten. „Wir sind froh, so viele Gäste hier zu haben“, sagt er. Seit der Corona-Pause ist es das erste große Mittelalterfest an der Turmhügelburg.

Insgesamt 32 Gruppen und Vereine sind mit über 150 Darstellern gekommen, um den Besucherinnen und Besuchern das mittelalterliche Leben zu zeigen. Authentizität ist Frank Andraschko wichtig. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Barfuß laufen und Smartphones seien kein Tabu. „Es soll ja auch Spaß machen.“

Viel Spaß beweist die Gruppe „Keines Weibes Knecht“ aus Rothenburg an der Wümme beim mittelalterlichen Kochen mit einfachem Besteck. Sie bereitet ein Menü mit lombardischer Möhrensuppe, Rinderrouladen mit Ei und Pastinaken und Mandeldessert mit eingelegten Kirschen zu. Beobachtet werden sie von einer Hündin und einem flauschigen Küken, das in der feuchten Schnauze eine Ersatzmutter gefunden hat. Bunt und vielfältig eben, wie im Mittelalter.

