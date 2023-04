﻿SPD und Grüne gehen mit Frauen als Spitzenkandidatinnen ins Rennen

Kostenfrei bis 17:08 Uhr lesen

Steinbergwald

Baumfällarbeiten in Plön: Unbekannte bezeichnen das als „Murder“

Die Motorsägen heulten laut und lange. Nun liegt eine große Zahl von Bäumen im Plöner Steinbergwald am Boden. Ein Bürger ist darüber so sauer, dass er „Murder“ auf einen Stamm sprühte. Das sind die Gründe, warum die Stadt die Buchen so spät im Jahr noch absägen ließ.