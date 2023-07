﻿Wie Jugendliche die Städtepartnerschaft leben könnten

Lütjenburg. 33 Jahre gibt es sie bereits, die Städtepartnerschaft zwischen Lütjenburg und Sternberg in Mecklenburg-Vorpommern. Nun suchen Jugendliche aus beiden Kommunen nach Ideen, wie auch sie sich mehr in die Freundschaft einbringen können.

2018 lernten sich beim Neujahrstreffen die Leiterin des Jugendtreffs „JEFF“ Lütjenburg, Daniela Sohr, und der damalige Bürgermeister der Stadt Sternberg, Armin Taubenheim, kennen. Er stellte den Kontakt zwischen dem Jugendclub in Sternberg und Lütjenburg her. Seitdem gab es mehrere Besuche, und während der Pandemie wurde über Briefe und Pakete Kontakt gehalten. In diesem Jahr – wieder beim Neujahrstreffen in Lütjenburg – war es dann die Citymanagerin aus Sternberg, Jana Bohne, die mit Daniela Sohr die Idee aufgriff, dass die Städtefreundschaft auch für Jugendliche attraktiv werden soll.

Lütjenburger Jugendliche aus dem „JEFF“ machten sich auf den Weg nach Sternberg

Eine Delegation aus Lütjenburg machte sich nun auf den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern. Neben Daniela Sohr waren es der Lütjenburger Stadtpädagoge Frank Jankowski und der Vorsitzende des Jugendbeirates Hannes Klatt sowie Stammbesucher des „JEFFs“.

Treffpunkt mit Citymanagerin Jana Bohne war der mobile PumpTrack, der gerade in Sternberg aufgebaut ist. Kurzerhand schnappten sich alle die mitgebrachten Scooter und testeten die Bahn. Jana Bohne erzählte, dass Sternberg den Bau einer solchen Anlage für das nächste Jahr geplant hat. „Auch eine Graffiti-Wand soll auf dem Gelände entstehen“, erklärte sie weiter und lud die Jugendlichen gleich zur Eröffnungsfeier ein.

Nicht nur Hannes Klatt ist von diesem Vorhaben begeistert. Der Jugendbeirat Lütjenburg ist aktuell in die Planung des neuen Jugendgeländes involviert. Eine Erweiterung der Skateranlage und eine Graffiti-Wand sind auch in Lütjenburg ein Wunsch der Jugendlichen.

Bei einem gemeinsamen Workshop mit Sternberger Jugendlichen im Jugendclub wurden dann Ideen gesammelt, wie die Städtefreundschaft auch Jugendliche ansprechen kann. Daniela Sohr zeigte sich begeistert: „Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und ist überrascht, auf was für Ideen die Jugendlichen kommen.“ So entstand aus der Frage eines Teilnehmers („Wo liegt denn eigentlich Lütjenburg?“) schnell die Idee, öffentlich für die Städtefreundschaft zu werben. Infotafeln auf dem Marktplatz, Klassenfahrten, Brieffreundschaften,

Gemeinsame Ausflüge und Partys werden geplant

Gemeinsame Ausflüge und Partys sind nur ein kleiner Einblick in den Ideenreichtum der Jugendlichen. Hannes Klatt hofft, einige der Ideen in Lütjenburg umsetzen zu können. Denn vor allem die Fahrt von mehr als zwei Stunden sehen viele der Jugendlichen als Hindernis. „Um mal eben spontan nach Sternberg zu fahren, ist das echt zu weit“, wie Jacob feststellte.

Doch spätestens nach dem Erklimmen des Kirchturmes waren die Jugendlichen aus Lütjenburg von einem weiteren Besuch in Sternberg überzeugt. „Erst von oben konnte ich richtig sehen, wie schön es hier ist“, sagt Lea, die zum ersten Mal in Sternberg war. „Der See ist wunderschön. Und direkt an der Stadt,“ zeigte sich Aenna erfreut. „Wir haben zwar das Meer,“ erklärte Frank Jankowski, „doch die Landschaft hier ist wirklich einen Besuch wert“.

Ein neues Treffen ist für Dezember angedacht. Bis dahin sollen aber schon die ersten Ideen aus diesem Sternberg-Besuch umgesetzt sein.

