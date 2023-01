﻿Lütjenburg: Viele Ukrainer sehen ihre Zukunft jetzt in Deutschland

Immer mehr ukrainische Flüchtlinge, die in Lütjenburg (Kreis Plön) leben, wollen sich in Deutschland eine Zukunft aufbauen. An eine schnelle Rückkehr in die Heimat glauben sie nicht mehr. Eine Reihe von ihnen sind heiß begehrte Fachkräfte mit guten Aussichten auf einen Job. Ein Überblick.

Lütjenburg. 78 Ukrainerinnen und Ukrainer leben in der Unterkunft in Lütjenburg. Im Frühjahr glaubten viele noch, bald in ihre Heimat zurückkehren zu können. Doch der Krieg geht weiter. Heiko Trester leitet die Einrichtung. Er schätzt, dass 30 bis 40 Prozent seiner Gäste jetzt in Deutschland ihre Zukunft sehen. Ein Umdenken hat begonnen. Viele von ihnen haben sehr gute Chancen, einen Job zu finden.

Sieben Ärztinnen und Ärzte sind unter ihnen – vom Kardiologen bis zum Kinderarzt. Kliniken der Region haben sich schon in der Unterkunft im ehemaligen Seniorenheim am Gildenplatz nach Medizinern erkundigt. Sie sind knapp in Deutschland.

Das fehlt ukrainischen Ärzten in Lütjenburg noch, um arbeiten zu dürfen

Laut Heiko Trester fehlt den ukrainischen Ärzten noch der Nachweis über Kenntnisse der Fachsprache. Dann können sie hier praktizieren. Gleiches gilt für eine Tierärztin. Einige Flüchtlinge arbeiten bereits in der Gastronomie. Eine Lehrerin, die in der Ukraine Deutsch und Englisch unterrichtet hat, hofft auf eine Anstellung an einer Schule in Lübeck.

Den Schlüssel für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben sieht Trester in der deutschen Sprache. Es gebe aber zu wenig Kurse und zu wenig Lehrer.

Ein großes Problem für die Frauen: Wie können sie für sich und die Kinder in Deutschland eine Zukunft aufbauen, wenn der Mann und die Familie noch in der Ukraine sind. Eine Entscheidung, die schwer fällt.

Ein Beispiel, wie Bürokratie die Arbeit in Lütjenburg belastet

Trester kämpfte zuletzt immer wieder mit der deutschen Bürokratie. Nur ein Beispiel: Weil die Menschen in einer Gemeinschaftsunterkunft leben, müssen sie nachweisen, nicht an Tuberkulose erkrankt zu sein. Dafür reicht eine Röntgenuntersuchung.

Die wurde auch nach der Einreise in Deutschland bei den Ukrainern vorgenommen. Aber: Die Daten durften nicht einfach nach Lütjenburg übermittelt werden. Jeder einzelne Flüchtling musste schriftlich sein Erlaubnis erteilen, dass das Ergebnis des Röntgens übermittelt werden darf. Die musste vorgelegt werden. Trester: „Das ist aber besser geworden.“ Jetzt reicht ein Stempel im Impfpass.

„Man hört nachts ein Weinen im Haus“

Ein großes Problem, über das die Betroffenen aus Scham schweigen, ist die psychische Belastung der Menschen. Eine Mutter erlebte hautnah mit, wie ihre Tochter auf der Flucht bei einem Bombenangriff starb. Kleine Kinder sahen Leichen. Eine Frau verlor ihren Ehemann, der an der Front fiel. „Man hört nachts manchmal ein Weinen im Haus.“ Auch sah Trester tagsüber immer wieder in verweinte Gesichter. „Sie versuchen, das vor ihren Kindern zu verbergen.“

Neue Ukraine-Flüchtlinge in Lütjenburg: Diese Dinge fehlen noch

Trester und Amtsvorsteher Volker Schütte-Felsche schätzen, dass noch in diesem Monat zahlreiche weitere Flüchtlinge unterzubringen sind. In Lütjenburg ist noch Platz für etwa 50 weitere Personen. Trester: „Es wird dann enger. Es muss eine Person mehr in ein Zimmer.“

Es ist alles vorbereitet. Es gibt aber Dinge, die noch gebraucht werden: Bettwäsche jeglicher Art, Handtücher, Töpfe und Pfannen. Auf der Wunschliste stehen auch Tische. Keine großen Esstische, sondern kleinere, die auch in die Zimmer passen. Besteck, Teller und Tassen gibt es hingegen genug.

Ein Beispiel, wie Menschen in Lütjenburg Ukrainern helfen

Die Unterstützung und Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung aus Lütjenburg und Umgebung ist groß. Ein Beispiel: Ein pensionierter Arzt besucht einmal die Woche die Einrichtung. Er schaut sich die Patienten in Ruhe an, erfährt über einen Dolmetscher, wo es zwickt und drückt. Seine ersten Befunde schreibt er auf einen Zettel. Hinweise für den behandelnden Arzt. Trester: „Das funktioniert super.“

Das Verhalten der Mütter hat sich im Laufe der Monate verändert. Anfangs brachte jede Frau ihr Kind persönlich in die Schule. Auch wenn alle in einem Pulk losgingen, jede Mutter war dabei. „Das waren Helikopter-Mütter.“ Es habe auch daran gelegen, dass die Menschen anfangs sehr verschlossen waren.

Die Lage hat sich entspannt. Die Jungen und Mädchen würden sich jetzt zumeist allein auf den Weg zur Schule machen. Wenn sie morgens die Glastür zu Tresters Büro passieren, rufen sie ihm ein freundliches „Moin“ zu. Trester: „Sie fühlen sich jetzt in Lütjenburg sicher und geborgen.“