﻿Darum sind im Sommer Plätze in Restaurants an der Ostsee Mangelware

Wer im Sommer einen Platz in einem Restaurant in Lütjenburg oder Hohwacht (Kreis Plön) haben möchte, sollte rechtzeitig reservieren. Die Gastronomie ist im Vergleich zur Zahl der Urlauber klein. Die Ursachen für den Mangel sind vielfältig. In Hohwacht steht überraschend eine Neueröffnung an.

Das Namensschild hängt noch, die Speisekarte ist zu sehen: Das Restaurant "Basalt" in Hohwacht ist aber schon länger geschlossen. Im Januar eröffnet ein neuer gastronomischer Betreib an der Stelle.

Lütjenburg/Hohwacht. Lütjenburg und Hohwacht haben in der Urlaubszeit im Sommer immer wieder Schwierigkeiten: Es gibt zu wenige Restaurants, in denen die vielen Tausend Feriengäste speisen können. Vor einigen wenigen Wochen schloss die bekannte Lütjenburger Gastronomie „Sandro“, ohne dass es dafür einen Nachfolgebetrieb gibt. In Hohwacht gibt es ein Zeichen der Hoffnung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Jahr kaufte ein Investor das Gebäude in Hohwacht, in dem das Restaurant „Basalt“ residierte. Das hat nun geschlossen. Ursprünglich sollte das Haus abgerissen und durch neue Ferienapartments ersetzt werden. Das ist nun vorläufig vom Tisch, wie Bürgermeister Karsten Kruse berichtet. Offenbar hat sich die Marktlage für solche Objekte durch den Ukraine-Krieg verändert.

Noch im Januar zieht eine Pizzeria in das Gebäude und beginnt mit dem Betrieb. Wie lange, ist unklar. Bürgermeister Kruse ist aber froh darüber, dass an dieser Stelle die Gastronomie zunächst erhalten bleibt. „Das entspannt die Lage.“ Im Augenblick sehe es daher gut aus.

Neues Restaurant in Alt-Hohwacht noch in weiter Ferne

Auch in der geplanten Anlage mit neuen Ferienwohnungen in Alt-Hohwacht ist ein Restaurant vorgesehen. Bis zur Eröffnung dürfte es aber dauern. Gemeinde und Investor stehen noch in Verhandlungen über Größe und Aussehen der Gebäude.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lütjenburgs Bürgermeister Dirk Sohn sieht die Situation in der Stadt entspannter als in Hohwacht. „Es geht noch.“ Die Stadt behalte die Lage der Gastronomie aber immer im Auge. Als Tourismus-Region könne man nicht nur Betten zur Verfügung stellen, sondern müsse auch Sorge tragen, dass die Gäste abends essen gehen können.

Ein positives Restaurant-Beispiel aus Lütjenburg

Ein positives Beispiel: Im „Gasthaus zur Tiwete“ hat jüngst ein Pächterwechsel funktioniert. Sohn: „Das ist eine wunderbare Sache. Solche Beispiele bräuchten wir mehr.“ Denn so ein Wechsel klappt nicht überall.

Sohn erkennt ein Problem darin, dass die Vermieter nicht in allen Fällen wieder ein Restaurant in ihren Räumen haben möchten. Einige ziehen Wohnungen vor. Dadurch verliere die Stadt gastronomische Standorte.

Lütjenburg kann wenig ausrichten, außer...

Eine anderes Hindernis sieht Sohn außerdem darin: Die Betreiber müssen auch ausreichend qualifiziert sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt kann direkt wenig machen. „Es sei denn, Lütjenburg hätte eine geeignete Immobilie in ihrem Besitz“. In diesem Fall könnte man ein Restaurant einziehen lassen. Sohn hätte auch schon eine Idee, wo ein Gebäude dafür in Frage käme.

Andreas Tedsen aus Lütjenburg, stellvertretender Landesvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes, macht als Ursache für Gaststättenmangel die Bürokratie aus. „Restaurantbetreiber müssen 390 Gesetze und Verordnungen beachten.“

Das ist das Problem mit einer neuen Konzession

Das erschwere vor allem die Neueröffnung von Betreiben. Wer eine Konzession neu beantrage, habe eine Menge zu beachten, um sie überhaupt zu bekommen. „Das kann teuer werden.“ Hygiene und Brandschutz seien wichtig. Aber ist es auch die Dokumentation der Temperatur in Kühlräumen dreimal am Tag?

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allgemein sind aus Tedsen Sicht die Rahmenbedingungen für Gastronomen nicht mehr so wie vor 20 Jahren. „Es ist finanziell nicht mehr so attraktiv wie früher.“ Hinzu komme der Mangel an Arbeitskräften, die sich wegen der Lockdowns in der Corona-Zeit andere Jobs gesucht haben. Das treffe nicht nur die Region Lütjenburg und Hohwacht, sondern ganz Schleswig-Holstein.