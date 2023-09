Madness Brothers zeigen ihre Saltos zum Herbstzauber in Lütjenburg

272 Einsatzkräfte und Helfer in Rantzau

Plötzliche Stichflammen, heftige Detonationen, vor Schmerz schreiende Verletzte: Die Katastrophenschutzübung in Rantzau (Kreis Plön) hatte es am Sonnabend in sich. Mit 272 Beteiligten und 45 Einsatzfahrzeugen war sie eine der größten in den letzten Jahren. So lief die Übung ab.