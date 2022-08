﻿Mann in Preetz entblößt sich vor Polizistinnen – Verfahren eingestellt

Plön. Er war sturzbetrunken. Er stand in Verdacht, eine Frau geschlagen zu haben. Und er hatte keine Lust auf Polizei mitten in der Nacht. Bei einer Hausdurchsuchung in seiner Wohnung entblößte sich ein 52-Jähriger vor den eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Weil er auch anzügliche Bemerkungen machte, saß der Preetzer wegen Beleidigung nun vor dem Amtsrichter.

Im August 2020 rückten fünf Polizisten in seiner Wohnung an – drei Frauen und zwei Männer. Ihr Auftrag: Beweise sicherstellen. Der Mann soll zuvor eine Frau blutig geschlagen haben.

Polizei sichert Kleidung wegen möglicher Spuren

Die Beamten fotografierten den Mann. Sie nahmen Wasserabstriche von seinen Händen und Armen. Sie stellten seine Kleidung sicher, die er am Leib trug: ein gelbes T-Shirt wahrscheinlich mit Blutflecken daran, eine Jeans, Turnschuhe und ein Gürtel. Die Polizei wollte so prüfen, ob Spuren des mutmaßlichen Opfers am Stoff hängengeblieben waren.

Das alles passte dem Preetzer zunehmend weniger, je länger der Polizeieinsatz dauerte. Bei knapp zwei Promille Alkohol im Blut kein Wunder. Anfangs kooperierte der Mann noch, dann ging es zur Sache.

Verteidiger spielt Verhalten des Angeklagten herunter

Ob sie nicht auch einen Abstrich von seinem Geschlechtsteil machen möchte, fragte er eine Polizistin. Oder ob sie nicht auch ein Foto von da unten machen möchte. Es folgten weitere anzügliche Bemerkungen. Zuletzt entblößte er sich vor den Frauen und zog einfach seine Hose herunter. Ein Beamter reagierte, drückte ihn aufs Sofa und warf eine Wolldecke über das, was man so nicht sehen möchte.

Der Verteidiger des Mannes nannte das nur „sozial inadäquates Verhalten“. Dagegen verurteilte er heftig den Einsatz der Polizistinnen und Polizisten. Warum um 1.25 Uhr in der Nacht? Die Hausdurchsuchung hätte man auch am nächsten Morgen machen können.

Dürfen Polizistinnen männliche Verdächtige anfassen?

Den Einsatz der weiblichen Polizisten bezeichnete er als einen Verstoß gegen Dienstvorschriften. Verdächtige hätten den Anspruch, von einem gleichgeschlechtlichen Menschen körperlich untersucht zu werden. Das sei bei dem Abrieb der Arme nicht der Fall gewesen. „Stellen Sie sich vor, ein Mann würde einen Abrieb an den Armen einer Frau machen? Dann wäre aber Alarm.“ Auch sei unklar, ob Beamtinnen anwesend waren, als der Mann sich bis auf seine Unterhose ausziehen musste, weil seine Sachen ja beschlagnahmt wurden.

Die harte Verteidigungslinie ging auf. Das Gericht sah von einer Verurteilung ab und stellte das Verfahren gegen Auflage ein. Der Angeklagte muss 150 Euro an das Tierheim Uhlenkrog in Kiel zahlen. Den Vorschlag des Richters, das Geld dem Unterstützungs- und Hilfsfonds der Polizei zukommen zu lassen, lehnte der Verteidiger entschieden ab.