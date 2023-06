﻿Mara aus Brodersdorf: Eine der schönsten Dackel-Damen ihrer Rasse

Prozess in Plön

Es war eine blutige Beißattacke in Schwentinental (Kreis Plön). Ein 45-Jähriger biss in einem Streit einem Mann ein Stück Unterlippe ab. Das Amtsgericht Plön hörte zwei Versionen zum Geschehen. So ging der Prozess aus und das sind die schlimmen Folgen für das Opfer.