Die Stadt Plön hat eine neue Gleichstellungsbeauftragte. Marianne Terstiege-Lambers tritt die Nachfolge von Ulrike Torges an, die nach Preetz gewechselt ist. Das hat sich die Neue für ihre Arbeit vorgenommen.

Plön. Marianne Terstiege-Lambers ist die neue Gleichstellungsbeauftragte in Plön. Die Ratsversammlung wählte sie einstimmig in ihr Amt. Die pensionierte Lehrerin und Diplom-Pädagogin lebt erst seit 2021 in der Kreisstadt.

Sie und ihren Mann zog es aus familiären Gründen von Münster, ihrer bisherigen Heimat, in den Norden. Ihre beiden erwachsenen Söhne sind leidenschaftliche Wassersportler und leben in den Kreisen Plön und Ostholstein. Schon viele Jahre vorher hatten sie Urlaube in Schleswig-Holstein verbracht. Die Wohnungssuche sei angesichts der Lage auf dem Immobilienmarkt im Kreis Plön „anspruchsvoll“ gewesen. „Schließlich hat es doch geklappt.“