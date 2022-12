﻿Marina Wendtorf: Bau der Erlebnispromenade beginnt

Das Millionenprojekt an der Marina in Wendorf befindet sich auf der Zielgeraden. Bis zum Jahresende 2023 sollen Spa-Hotel, Wasservilla und Erlebnispromenade fertig sein. Das sind die konkreten Pläne.

Wendtorf. Der Jahreswechsel läutet an der Marina in Wendtorf eine wichtige Phase in der Entwicklung einer neuen touristischen Meile in der Region ein. Gleich zu Jahresbeginn will die Gemeinde mit dem Bau einer Erlebnispromenade beginnen und somit die letzte Lücke in dem Millionenprojekt, zu dem auch neue Ferienwohnungen, eine Wasservilla und ein Spa-Hotel gehören, an der Wasserkante schließen. Ende 2023 soll alles fertig sein.

„Hier beginnt das schönste Ende des Fördewanderweges an der Ostsee“, behauptet Wendtorfs Bürgermeister Claus Heller bei einer Ortsbegehung an der Marina. Schon jetzt sind einige bereits abgeschlossene Maßnahmen sichtbar, die den Abschnitt entlang des Hafens schöner machen. Der Deichkronenweg für Radfahrer wurde gerade erst nach neuesten Richtlinien in einem ersten Abschnitt ausgebaut. Ein zweiter Abschnitt soll folgen. Rund 1,35 Millionen Euro kostet das die Gemeinde insgesamt, der Bund garantiert für den überregionalen Radweg (Abschnitt zwei) einen 80-prozentigen Zuschuss.

Promenade an der Marina Wendtorf wird zu maritimer Meile

Mit dem Bau der Erlebnispromenade will man zu Jahresbeginn starten. „Wenn die Witterung es zulässt, kann es gleich Anfang des Jahres losgehen“, sagt Landschaftsarchitekt Arne Siller, der das Projekt für die Gemeinde geplant hat. Vorab wurde bereits eine neue Stahlspundwand für 1,1 Million Euro verbaut. „Die Ufersicherung war nicht mehr tragfähig“, erklärt Siller. Nun sollen die Leitungsarbeiten für Regen- und Schmutzwasser sowie für Telekommunikationsmedien erfolgen, damit spätestens im Frühjahr 2023 der Aufbau der Oberfläche für die neue maritime Meile starten kann.

Und die soll nicht nur eine einheitliche, moderne Optik an der Marina schaffen, sondern auch reichlich Aufenthaltsqualität. Für Kinder sind verschiedene Themenspielplätze geplant: ein begehbarer Dorschkönig mit Tunnelrutsche, ein Kletterparcours mit Fischturm, Rutsche und Plattform sowie Flechttampen und Fischkisten zum „Hangeln und Angeln“. Außerdem entsteht eine weitläufige Sitzstufenanlage an der Promenade, die unter dem Titel „maritime Meile“ umgesetzt wird.

Neue Promenade bietet Aufenthaltsbereiche mit geschützten Sitzbänken unter Pergolen

Ein zentraler Aufenthaltsbereich soll mit Tischen und Bänken sowie mit einer Pergola ausgestattet sein. Auch an weiteren Stellen sind geschützte Sitzbänke unter Pergolen geplant, damit Einheimische und Urlauber laut Siller „konsumfrei verweilen“ können. „Ich bin sicher, dass die Erlebnispromenade genau den Nerv der Menschen treffen wird“, meint Bürgermeister Claus Heller.

Wendtorfs Bürgermeister Claus Heller sieht seine Gemeinde als neues touristisches Zentrum in der Region. © Quelle: Nadine Schättler

Doch auch wer Geld ausgeben möchte, kann das an der maritimen Meile in Wendtorf zukünftig tun. In den unteren Etagen der Neubau-Villen will die Planet-Gruppe als Investor des riesigen Feriendomizil-Projekts, zu dem auch einige bereits fertiggestellte Ferienhäuser gehören, Shops und ein Restaurant ansiedeln. Laut Planet-Gruppe hat sich Starkoch Steffen Henssler mit einem Ahoi-Restaurant als Mieter angekündigt.

Auch ein Spa-Hotel mit Dünenlandschaft und mobilen Saunen im Außenbereich will die deutsch-dänische Firma im kommenden Jahr an der Erlebnispromenade fertigstellen. Darin sind Tagungsräume und ein Festsaal für Veranstaltungen geplant. Die Wasservilla soll parallel zum Promenadenbau im dritten Quartal 2023 entstehen. „Das bedarf einer guten Logistik und Kommunikation mit der Planet Gruppe“, meint Landschaftsarchitekt Arne Siller.

Insgesamt rechnet die Gemeinde Wendtorf für den Ausbau ihrer Promenade mit rund 3,5 Millionen Euro. Eine 70-prozentige Förderung gibt es laut Bürgermeister Claus Heller vom Land, mit jeweils 10 Prozent beteiligen sich an dem Promenadenausbau die Planet-Gruppe und der Hafenbetreiber Ship Shape.