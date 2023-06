Marina Wendtorf: Kein Durchkommen für Radfahrer und Fußgänger auf dem Deich

Wendtorf. Nicht nur die Promenade in Wendtorf wird in diesem Sommer modernisiert und als Erlebnismeile attraktiver gestaltet. Auch der angrenzende Deichkronenweg vom Nabu-Haus Bottsand bis zur Schleuse in Heidkate soll für Radfahrer und Fußgänger schöner werden. Ab Montag wird die viel genutzte Wegeverbindung auf dem Deich Richtung Schönberger Strand daher für den gesamten Sommer gesperrt.

Es ist die Deichschonzeit, die der Gemeinde Wendtorf keine Wahl lässt: Während der Herbst- und Wintermonate, in denen mit Stürmen zu rechnen ist, dürfen am Deichkörper keine wesentlichen Baumaßnahmen durchgeführt werden. So schreibt es der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) vor. Die Sanierung eines 750 Meter langen Abschnitts auf dem Deichkronenweg soll daher ab Montag, 12. Juni, erfolgen und muss bis zum 31. September beendet sein.

„Wir sind froh, dass jetzt alles geklappt hat und die Genehmigung vom LKN vorliegt“, sagt Jürgen Wolff, der das Projekt Deichkronenweg als Mitglied des Wendtorfer Bauausschusses in der vergangenen Wahlperiode federführend begleitet hat. Bereits 2022 konnte mit zeitlicher Verzögerung ein erster Abschnitt von der Promenade bis zum Nabu-Häuschen fertiggestellt werden.

Sanierung des Deichkronenwegs: Wendtorf setzt auf ein einheitliches modernes Bild an der Küste

Nach dem gleichen Konzept – mit 2,50 Meter Breite statt bisher 2 Meter – soll jetzt das Teilstück bis Heidkate fortgeführt werden. Für mehr Aufenthaltsqualität an der beliebten Fahrradroute, die Teil des überregionalen Ostseeküstenradweges ist, werden nach Auskunft von Jürgen Wolff Bänke und Fahrradbügel aufgestellt.

Die Maßnahme auf dem Deich, der den Blick auf die Ostsee und das angrenzende Naturschutzgebiet Bottsand freigibt, war erforderlich geworden, weil der in die Jahre gekommene Deichkronenweg schon länger in einem schlechten Zustand ist. „Die alten Gehwegplatten sind so weit auseinandergerutscht, dass man ganz schön ins Straucheln kommen kann, wenn man mit seinem Reifen dazwischen gerät“, so Wolff.

Die Gemeinde kommt mit der Erneuerung des Geh- und Radweges ihrer Verkehrssicherungspflicht nach, setzt aber mit Blick auf die neue Marina und die Erlebnispromenade auch auf ein einheitliches modernes Bild an der Küste. Damit es am Ende für alle Einheimischen und Gäste schön wird, müssen diese ab Montag einen Umweg ohne Meerblick in Kauf nehmen. Während der Sperrung wird es laut Jürgen Wolff eine Umleitung über den Schleusenweg geben. „Der Zugang zum Nabu-Häuschen bleibt während der gesamten Bauzeit frei.“

Da es sich bei dem Ausbau des Deichkronenwegs um einen überregionalen Weg handelt, ist eine 80-prozentige Förderquote des Bundes gesichert. Insgesamt kostet die Sanierung des zweiten Abschnitts etwa eine halbe Million Euro.

