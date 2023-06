﻿Rettungaktion für die St.-Claren-Kirche in Blekendorf: So hilft der Bund

Ausstellung im Heimatmuseum Preetz

Elektrische Geräte in Haushalt und Landwirtschaft gab es in früheren Zeiten nicht. Handarbeit prägte das Leben unserer Vorfahren. Welche Kleingeräte dabei halfen, zeigt das Heimatmuseum Preetz in einer neuen Ausstellung. Das Besondere: Die Besucher dürfen selbst Hand anlegen.