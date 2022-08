﻿McDonald’s Schönkirchen: Hier soll die neue Filiale eröffnen

McDonald’s kommt nach Schönkirchen. In dem Fast-Food-Restaurant soll einiges anders ablaufen als in herkömmlichen Filialen. Fest steht mittlerweile auch, in welchem Monat die Filiale eröffnen soll.

Schönkirchen. In Schönkirchen soll die modernste McDonald’s-Filiale Deutschlands entstehen. Das sagt Thomas Brand, Franchise-Nehmer von McDonald’s Deutschland. Nachhaltigkeit solle im Vordergrund stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Thomas Brand steht auf der Baustelle im Gewerbegebiet am Pahlblöken in Schönkirchen. Hier soll im Dezember die McDonald’s-Filiale eröffnen. Der Standort: unmittelbar an der Auffahrt zur Bundesstraße, die Kiel mit Heikendorf, Laboe und Schönberg verbindet. Das könnte nicht nur Kunden aus Schönkirchen, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden anlocken.

McDonald’s-Filiale Schönkirchen zieht in Holzhaus

Noch ist die 7000 Quadratmeter große Fläche für die McDonald’s-Filiale Schönkirchen eine Sandgrube. Sand staubt durch die Luft. Bauarbeiter wuseln hin und her. Die Bagger buddeln erste Löcher. Würde das Schild an der Straße nicht auf die McDonald’s-Filiale hinweisen, könnte niemand erahnen, was hier entstehen soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird es gelingen, dass das McDonald’s-Restaurant im Dezember in Schönkirchen eröffnet? Thomas Brand ist zuversichtlich. Trotz der Schwierigkeiten in der Baubranche ist er sich sicher, dass die Filiale rechtzeitig fertig wird. „Weihnachten werden wir hier mit einem Burger in der Hand stehen können“, sagt er.

Und das soll in der modernsten und nachhaltigsten Filiale Deutschlands möglich sein, wie er sagt. McDonald’s baut ein Holzhaus, will Fotovoltaik auf dem Dach installieren und draußen auf dem Parkplatz Ladesäulen sowohl für E-Autos als auch für E-Bikes installieren. Auch eine Blühwiese mit Insektenhotels soll entstehen. Spielgeräte soll es für Kinder geben und Hunde sollen einen Auslaufplatz bekommen.

McDonald’s: Parkplätze extra für App-Besteller

Die neue McDonald’s-Filiale in Schönkirchen solle zum Verweilen einladen, betont Thomas Brand. Das sei gerade in der Urlaubsregion wichtig. Auf der Terrasse soll deswegen eine Lounge entstehen mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten. Drinnen werden die Sitzplätze in einer würfelartigen Struktur aufgebaut. „Dieses Design gibt es noch nirgends in Deutschland“, sagt Brand.

Der Drive-in soll ebenfalls anders als in anderen Filialen gestaltet werden. Statt einer Spur soll es zwei geben. „Es können dann immer zwei Autos gleichzeitig bestellen“, erklärt Brand. Für Kunden und Kundinnen, die zuvor mit der App ihr Essen bestellt haben, soll es zwei Schnellparkplätze geben. „Zuvor mussten sich die Kunden in der Drive-in-Schlange anstellen. Jetzt können sie auf den für sie vorgesehenen Parkplatz fahren und müssen nur kurz Bescheid sagen, dass sie da sind. Dann bekommen sie ihr Essen“, erklärt der Franchise-Nehmer.

Bei den Verpackungen will McDonald’s stärker auf Nachhaltigkeit setzen. Getränke oder Desserts gebe es in Mehrwegverpackungen, die Einwegbecher würden vollständig recycelt, erklärt Thomas Brand. Statt herkömmlichem Papier, würden einige Verpackungen aus Gras hergestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dass McDonald’s nach Schönkirchen kommen will, stößt nicht nur auf Gegenliebe. Gerade das Thema Müll habe für Diskussionen in der Gemeindevertretung gesorgt, erzählt Bürgermeister Gerd Radisch. Doch das Nachhaltigkeitskonzept habe die Politiker überzeugt.

Außerdem verspricht Thomas Brand, dass seine Mitarbeiter täglich durch die angrenzenden Straßen gehen und den Müll, den die Kunden und Kundinnen in die Natur werfen, wieder einsammeln werden. „Das können wir aber natürlich nur da, wo wir es auch selbst sehen“, erklärt er.