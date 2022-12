﻿McDonald’s Schönkirchen: Sechs Fakten über die neue Filiale

McDonald’s hat eine Filiale in Schönkirchen eröffnet. Das Restaurant ist ein Prototyp. So wie McDonald’s in Schönkirchen könnten die Burger-Läden der Kette bald bundesweit aussehen. Sechs Fakten.

