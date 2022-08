Der Bundestagsabgeordnete Kristian Klinck gibt ein Statement für das ukrainische Fernsehen in Borodianka ab, einem Vorort von Kiew.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Kristian Klinck besuchte die ukrainische Hauptstadt Kiew. Zuvor hatte sich der Politiker für größere und schnellere Waffenlieferungen aus Deutschland ausgesprochen. Das gefiel nicht allen in der SPD. So erlebte Klinck die Lage in einem von Krieg erschütterten Land.

