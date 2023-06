﻿Immer noch Schmutz in der Plöner Innenstadt

Plön. Mechtilde Gräfin von Waldersee spaziert durch die Innenstadt von Plön. Die ehemalige Bürgervorsteherin hat der Politik den Rücken gekehrt. Fünf Jahre hatte sie das Amt inne, leitete die Ratsversammlung, sprach Grußworte hier und dort, besuchte Veranstaltungen, hatte ein offenes Ohr für die Plönerinnen und Plöner mit großen und manchmal nur kleinen Problemen. Und sie ärgerte sich 2018 nach ihrer Wahl über die dreckige Innenstadt. Wie sieht das nach fünf Jahren aus?

„Wenn ich mit einem Hausfrauenblick durch die Innenstadt gehe, sehe ich jede Menge Schmutz“, hatte sie 2018 in einem KN-Interview moniert. Sie ärgert sich immer noch. Ihr Blick ist nach unten gesenkt. Und sie sieht: Auf dem Pflaster liegen immer noch Zigarettenkippen, weggeworfen, ausgetreten. „Die meisten Raucher sind offensichtlich sehbehindert und körperlich eingeschränkt“, sagt sie provozierend. Denn sie sehen einfach nicht, dass es einige Mülleimer mit extra Kippen-Schacht gibt. Und den eigenen Zigarettenstummel aufheben, kommt für viele wohl auch nicht infrage.

Das Problem gemeinsam in Plön anpacken

„Plön ist so charmant, so schön und liebenswert“, sagt die 73-Jährige, die seit 2012 in der Kreisstadt lebt. Aber es gefällt ihr gar nicht, wenn sie von Touristen hört, dass die Stadt dreckig und damit unattraktiv sei. Das möchte sie ändern. Weiter nach Lösungen suchen. Das Problem gemeinsam anpacken. Am liebsten gemeinsam mit dem Stadtmarketing-Verein, der Initiative Schönes Plön, mit Geschäftsleuten und auch mit der Stadtverwaltung. „Aber man kann doch nicht alles auf den Bauhof schieben“, findet sie.

An diesem Vormittag machen zwei Plönerinnen vor, was Eigeninitiative ist. Ingeborg Unbehauen und Dorit Dahmke sind auf dem Marktplatz unterwegs und reinigen die Sitzbänke unter den Linden. Durch die Blattläuse in den Bäumen waren sie so dermaßen klebrig geworden, dass sich eigentlich niemand mehr setzen konnte. Ute Wacks ist begeistert, sie macht Fotos von dieser „einmaligen Aktion“, wie Dorit Dahmke sie nennt. Einmalig, aber nachahmenswert.

Viele nette Menschen kennengelernt

Auch Mechtilde Gräfin von Waldersee gibt nicht nach. „Leider habe ich es als Bürgervorsteherin nicht geschafft, dass mein persönliches Problem mit dem Müll in der Innenstadt gelöst wird“, sagt sie. Aber immerhin sei schon etwas angestoßen worden, positive Gespräche wurden geführt. „Aus dem Rathaus habe ich gehört, dass da etwas passieren wird. Ich bin gespannt.“ Auch, wenn sie jetzt keine Bürgervorsteherin mehr ist.

Sie wäre nicht Mechtilde Gräfin von Waldersee, wenn sie nicht im nächsten Moment schon wieder lächelt oder gar lacht. „Ich freue mich, dass ich als Bürgervorsteherin so viele nette Menschen kennengelernt habe“, sagt sie. Auch jetzt, wo sie nicht mehr im Amt ist, werde sie weiter zu Veranstaltungen eingeladen. „Ich muss aber nicht mehr überall eine Rede halten.“ Sie freue sich, dass man so „super liebenswert“ zu ihr sei. „Das tut mir gut.“ Denn ganz offen gibt sie zu: An den Sitzungen der Ratsversammlung hatte sie keine große Freude, und Spaß habe das auch nicht gebracht.

Mechtilde Gräfin von Waldersee singt wieder mehr

Das Amt der Bürgervorsteherin war zeitintensiv. „Ich habe es gerne gemacht und war mir der Verantwortung bewusst“, sagt sie. Jetzt aber sei Zeit für sie selbst. Reisen, singen, das Leben mit ihrem Partner genießen. Kümmern tut sie sich immer noch viel, aber sie habe inzwischen auch gelernt zu delegieren, sagt die gelernte Krankenschwester, die auch ein Seniorenheim geführt hat.

Bedeutet: Sie singt in der Seniorenkantorei, ehrenamtlich auch in einer Tagespflegeeinrichtung für demente Menschen. „Das macht mir Freude.“ Selbst zu interessanten Ausschusssitzungen will sie zukünftig gehen. Den von ihr ins Leben gerufenen Rheinischen Stammtisch wolle man wieder aufleben lassen. Aber an dem einen oder anderen Problem wolle sie auch dranbleiben – „als Plöner Einwohnerin“.

