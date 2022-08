Mehrere Einbrüche in Schönkirchen: Polizei sucht Zeugen

In Schönkirchen ist in den vergangenen Tagen mehrfach eingebrochen worden. In einem Fall nahmen die Täter Diebesgut mit. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Mehrfach haben Täter versucht, in Schönkirchen in Geschäftsräume einzubrechen.

Schönkirchen. In Schönkirchen ist in den letzten Tagen mehrfach in Geschäftsräume eingebrochen worden, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und Zeuginnen.

Von Donnerstag bis Montag, 11. bis 15. August, haben die oder der Täter insgesamt fünfmal versucht, in verschiedene Geschäftsräume einzubrechen. Auffällig ist, dass sie jedes Mal Werkzeug nutzten, um in die Gebäude zu gelangen. Versucht wurde es einmal im Söhren, ein zweites Mal in der Bürgermeister-Schade-Straße und gleich dreimal in der Anschützstraße. Doch nur in einem Fall gelang es den Tätern, tatsächlich etwas zu stehlen. In den anderen vier Fällen blieb es beim Versuch.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0431/160-3333 melden.