﻿Kommentar: Mehr Kindergarten als Kreistag

Plön. Krimi, Kindergarten oder Kreistag. Was war das denn? Zugegeben, was da im Sitzungssaal des Kreishauses in Plön den Zuschauern geboten wurde, war spannend. Bei näherem Hinsehen wirkte es aber, als befände man sich im Kindergarten. Sind da nicht alle zu alt für? Bockige Jungs, die wütend mit dem Fuß aufstampfen, weil sie nicht kriegen, was sie wollen. Nämlich alle Stimmen für ihren Kandidaten. Nicht nur einmal wird’s probiert, sondern zweimal, ein drittes und dann ein viertes Mal. Da will also jemand mit dem Kopf partout durch die Wand. Und so gleitet etwas Spannendes leicht ab ins Lächerliche.

Ist es Demokratie, wenn man es macht „wie immer“? Vorschlagsrecht hat die CDU, das ist unbenommen. Aber ein Vorschlag ist ein Vorschlag. So ein Vorschlag mag in der Vergangenheit oft wohlwollend durchgewinkt worden sein. Aber korrekt heißt doch das, was nach dem Vorschlag kommt, Wahl. Die Wahl, mit Ja oder Nein zu stimmen. Und zwar so, wie man als Abgeordneter glaubt, dem eigenen Wähler verpflichtet zu sein. Das Richtige für den Kreis zu tun. Das ist Kreistag.

Was es jetzt bräuchte, wäre ein Kindergärtner oder eine Kindergärtnerin, der/die Streit schlichtet. Und die bockigen Jungs müssen endlich Einsicht zeigen. Im August geht der Krimi weiter. Und dann wird’s wirklich Zeit, Sachthemen anzupacken und die Arbeit aufzunehmen.

