Ein kleiner Kreis von Aktivisten und Politikern demonstrierte am Sonnabend auf dem Preetzer Marktplatz friedlich für Waffenlieferungen in die Ukraine.

Deutschland will Kampffahrzeuge an die Ukraine liefern. Das sorgt für kontroverse Debatten. In Preetz versammelten sich am Sonnabend einige Menschen, um ihre Unterstützung für diese Entscheidung zu zeigen. Das waren ihre Gründe.

