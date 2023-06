Michael Kahl

Michael Kahl ist neuer Bürgermeister in Grebin. Sein Lieblingsplatz ist daheim. Das Haus aus dem Jahr 1890 am Fuße des Mühlenberges hat er selber saniert.

Mit 41 Jahren ist er der jüngste Bürgermeister im Amt Großer Plöner See. Michael Kahl ist in Grebin der Neue auf diesem Posten, einstimmig gewählt. Was liegt ihm an der Gemeinde besonders am Herzen, was beschäftigt Grebin in den kommenden Monaten und Jahren?

