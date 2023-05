﻿Millionen-Projekt in Plön wächst und wächst: Max-Planck-Institut im Zeitplan

Plön. Seit 2018 wird geplant, 2021 starteten die Abrissarbeiten, im März 2022 war Grundsteinlegung: Seit fast einem Jahr dreht sich ein 40 Meter hoher Kran und hievt Bauteile über die Baustelle des Max-Planck-Instituts (MPI) an der August-Thienemann-Straße in Plön. Der Neubau wächst und wächst – ein drittes und letztes Obergeschoss wird noch aufgesetzt. Ein Ende für Plöns Mega-Baustelle ist aber noch nicht in Sicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kreise der Mitarbeiter war in diesen Tagen Richtfest gefeiert worden. Der Kranz schwingt hoch oben über dem zukünftigen Haupteingang, von dem es in ein großes Foyer gehen wird. Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Direktor Prof. Paul Rainey, Bauleiter und Baukoordinator führte die Architektin Anja Haroske aus Rostock jetzt über die Baustelle – auch Plöns Bürgermeisterin Mira Radünzel und Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee.

Max-Planck-Institut in Plön: Das Erdgeschoss ist etwas „tiefergelegt“ worden

Über provisorische Treppen geht es hinunter ins Foyer. Die geplante weitläufige Treppenanlage muss man sich noch denken. Das neue Forschungsgebäude des Max-Planck-Instituts ist etwas „tiefergelegt“ worden, damit das Erdgeschoss plus drei Obergeschosse nicht zu wuchtig werden. „Wir haben auch einen Keller gebaut, um die notwendige Technik im Erdreich versenken zu können“, berichtet Anja Haroske.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Erdgeschoss werden Verwaltung, Haustechnik und Poststelle Platz finden, dazu eine Cafeteria und ein großer Konferenzbereich. In den neuen Hörsaal sollen 150 Personen passen. In den weiteren Geschossen werden Labore und Forscher untergebracht. Darunter auch Prof. Paul Rainey. „Der Neubau ist das „Baby“ von Professor Rainey“, erzählt die Architektin. Ein kostspieliges Baby: Inzwischen ist die Bausumme auf rund 34 Millionen Euro (netto) gestiegen. „Wir liegen fünf Millionen Euro über dem Budget“, so Haroske.

Die investiert die Max-Planck-Gesellschaft für das Plöner Institut für Evolutionsbiologie, gefördert von Ländern und Bund. Noch wird der Zeitplan gehalten. Fertigstellung ist für den Herbst 2024 geplant. Bauleiter Gerhard Kunkel und Baukoordinator Dennis Dieckmann sehen sich zufrieden im ersten Obergeschoss um. Insgesamt entstehen in dem viergeschossigen Neubau 2800 Quadratmeter Nutzfläche, davon 600 Quadratmeter Labore, 108 Quadratmeter allein für neue Serverräume. Aktuell arbeiten 200 Beschäftigte im einzigen Max-Planck-Institut Schleswig-Holsteins. Durch den Neubau und mehr Fläche könne auf 250 Menschen aufgestockt werden.

Bauprojekt Max-Planck-Institut in Plön: Interimsgebäude wird ganz zum Schluss zurückgebaut

2024 ist aber nicht das Ende der MPI-Baustelle. Wenn der Neubau steht, soll das alte Gebäude an der August-Thienemann-Straße saniert werden, etwa ein Jahr lang. Erst wenn alle Bauabschnitte fertiggestellt sind, soll das Interims-Gebäude auf der anderen Straßenseite rückgebaut werden und woanders bei der Max-Planck-Gesellschaft neue Dienste tun. Das ist vermutlich im Frühjahr 2026 der Fall. Dann ist dort Platz für Parkplätze.

Die pink-roten Häuser an der Rautenbergstraße (im internen Fachjargon heißen sie „Pink Residence“) werden allerdings auch weiterhin für Büroflächen benötigt, zurzeit sitzt Direktor Arne Traulsen mit seiner Forschungsabteilung dort. Wann sie renoviert und saniert werden, ist noch nicht bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist alles fertig beim Max-Planck-Institut in Plön, werde man auf jeden Fall zu einem Tag der offenen Tür einladen, verspricht MPI-Sprecher Michael Hesse. Das Institut pflegt einen guten Kontakt zur Stadt und lädt regelmäßig zu öffentlichen Vorträgen ein. Bis dahin haben die Bauarbeiter aber noch einiges zu tun.