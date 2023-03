﻿Plön spart sich auf Schildern die Umstellung auf „die Bürgermeisterin“

In Plön warnt „der Bürgermeister“ vor Schnee- und Eisglätte oder bittet, die Hunde anzuleinen. Das soll auch so bleiben, obwohl jetzt eine Frau die Chefin der Verwaltung ist. Mira Radünzel ist der Meinung, die Kosten für einen Austausch der Schilder kann sich Plön sparen.

Plön. Wie viele Bürgermeister Plön im Laufe seiner Stadtgeschichte gehabt hat, ist nicht nachzuvollziehen. Das Lübsche Stadtrecht bekam Plön im Jahre 1236. Dass Plön in all diesen 787 Jahren aber nur Männer auf dem Bürgermeisterstuhl gehabt hat, ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit so. Mit Mira Radünzel ist es seit dem 1. März also die erste Frau. Und das ändert einiges, aber nicht alles.

Die Bürgermeister-Kette trug sie zur offiziellen Amtseinführung. Frau hin, Frau her – mit nach Hause ins Schmuckkästchen wird so etwas aber natürlich nicht genommen. Die Kette kommt auch nur bei besonderen Anlässen zum Einsatz. Sie ist übrigens erst 37 Jahre alt und eine Arbeit der Goldschmiedin Bettina Hagedorn, die damals bei Gerhard Gülzau das Handwerk lernte und die Arbeit übertragen bekam. Jetzt ist Bettina Hagedorn SPD-Politikerin und sitzt im Bundestag.

Das neue Türschild war nur etwas Bastelarbeit

Mira Radünzel hat im Rathaus ein neues Türschild bekommen. Das war lediglich ein bisschen Bastelarbeit, denn das Plöner Rathaus setzt noch auf Schilder mit Klick-Buchstaben. Ein Namensschild fürs Revers bei öffentlichen Anlässen erhielt sie – wie andere Kollegen bei der Einstellung. Briefpapier ist in Zeiten von Computern eine Sache des Druckers – die Vorlage mit dem Namen der neuen Verwaltungschefin wurde im Handumdrehen geändert.

Ebenfalls geändert wurden die E-Mail-Signaturen der Mitarbeiter. Statt „Stadt Plön – Der Bürgermeister“ steht nun „Stadt Plön – Die Bürgermeisterin“ unter den Mails. Apropos Internet: Auf der Homepage von Plön hielt Mira Radünzel schon am Tag vor ihrer abendlichen Amtseinführung Einzug und leitete dort für ein paar Stunden zum Beispiel den Feuerlöschverband und den Schulverband gemeinsam mit Lars Winter, der offiziell noch nicht aus dem Amt geschieden war. Auch als Mitglied der Ratsversammlung tauchten zeitweise beide auf. Inzwischen ist alles korrekt.

Bürgermeisterin Mira Radünzel sieht es nicht so eng, sondern eher die Kosten: Schilder mit der Signatur "der Bürgermeister" werden in Plön nicht ausgetauscht, nur um auf die weibliche Form "die Bürgermeisterin" zu korrigieren. Das Geld kann Plön sparen. © Quelle: Anja Rüstmann

Ist eine Frau auf dem Bürgermeister-Stuhl also mit ein paar Klicks im Internet und am Türschild angekommen? Nicht ganz. Es mussten neue Stempel beschafft werden. Davon waren rund 100 Stück mit dem Schriftzug „Der Bürgermeister“ im Umlauf, berichten Mira Radünzel und Daniel Faron, der im Rathaus den Fachbereich Bürgerservice leitet. Denn nicht nur Parkausweisen für Schwerbehinderte wird ein derartiger Stempel aufgedrückt. Etwa 1000 Euro hat dieser Austausch gekostet.

Und dann sind da noch Schilder, verteilt im gesamten Stadtgebiet. Ob es darum geht, auf den Leinenzwang hinzuweisen, für Ordnung auf Spielplätzen zu sorgen oder Radler um Rücksicht zu bitten: Oft ist der Hinweis auf dem Schild „unterzeichnet“ mit „Stadt Plön – der Bürgermeister“. Wie viele dieser Schilder in Plön herumstehen, weiß niemand ganz genau.

Es könnten bis zu 300 Stück sein, wird im Rathaus gemutmaßt. Je nach Größe schlägt so ein Schild mit 50 bis 100 Euro zu Buche – wenn es Verkehrsschild-Qualität habe. Mira Radünzel hat nun eine Entscheidung getroffen: Diese Schilder werden nicht ausgetauscht, so lange nicht, bis sie kaputt oder unleserlich sind.

„Für mich stehen die Finanzen im Vordergrund“, sagt Mira Radünzel. Bei der derzeitigen miserablen Haushaltslage der Stadt eine umsichtige Entscheidung, und so bewahrte die neue Bürgermeisterin das städtische Säckl vor wohl mehreren tausend Euro. Sie kann locker über das männliche „der Bürgermeister“ hinwegsehen. Interessant dürfte es werden, wie der zukünftige Landrat Björn Demmin mit einer ähnlichen Situation umgehen wird, wenn er „die Landrätin“ beerbt.