Der ZDF-Krimi „Die Frau im Meer“ kam gut bei den Zuschauern an. Der Zweiteiler aus der Nordholm-Reihe wurde zum Teil in der Region Lütjenburg und Hohwacht gedreht. Beide Folgen am Montag und Dienstag lagen in der Gunst der Zuschauer deutlich vor anderen Sendungen. Ein Fortsetzung der Serie scheint damit möglich.