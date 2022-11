﻿Moderne Kamera: Preetzer Volkshochschule geht neue Wege beim Unterricht

Die Preetzer Volkshochschule sitzt nicht nur in neuen Räumen. Mit moderner Technik sind auch neue Unterrichtsformen möglich. Leiterin Inga Feldmann spricht von einem „Zukunftsmodell“. Was nun alles möglich ist.

Preetz. Die Volkshochschule (VHS) Preetz hat ein neues Quartier. Die Geschäftsstelle ist von der Kirchenstraße in das Gebäude der Schulen am Hufenweg umgezogen. Leiterin Inga Feldmann freut sich über die modern eingerichteten 70 Quadratmeter. Das hat keine vergleichbare Einrichtung: Ihr steht ein eigener, großer Schulungsraum zur Verfügung. In dem vorherigen hatten gerade einmal fünf Personen Platz.

Einzigartig im Kreis Plön: Unterricht mit Kamera

Auf zwei Neuanschaffungen ist Feldmann besonders stolz. Es gibt ein Active Panel: eine Art Computer mit einem großen Bildschirm – das digitale Nachfolgemodell einer Kreidetafel. Eine neue Spezialkamera macht es möglich, dass die VHS ihren Unterricht nun parallel auch online übertragen kann. Das ist praktisch für Eltern, die ihre Kinder nicht allein lassen können, oder Menschen, die die Anfahrt nach Preetz scheuen. Es ist auch möglich, von zu Hause aus Fragen an den Referenten im Preetzer Schulungsraum zu stellen. Über so etwas verfügt keine andere VHS im Kreis Plön.

„Das ist das Zukunftsmodell für Volkshochschulen“

Es gab in der Corona-Zeit schon Zoom-Konferenzen, die großen Anklang fanden. Bis zu 30 Kursteilnehmer fanden zusammen. Dank der neuen Kamera sehen die Online-Besucher viel mehr vom Unterricht. So, als wären sie selbst vor Ort. Noch bremst Feldmann. Man müsse sich erst noch besser mit der neuen Technik vertraut machen. Aber sie sagt auch: „Das ist das Zukunftsmodell.“

Die Schulen am Hufenweg gehören der Stadt Preetz. Die erlässt der Volkshochschule die Miete. „Dafür sind wir der Stadt dankbar.“ Vorher saß die Geschäftsstelle über 40 Jahre in der früheren Pestalozzi-Schule. Dort passte es aber nicht mehr. Seit sechs Jahren suchte Feldmann nach anderen Räumen. Durch den Auszug der Grundschule aus dem Gebäude am Hufenweg wurde Platz frei.

Preetzer Volkshochschule wird hauptamtlich geführt

Mit Ausnahme der Kreisvolkshochschule ist sie die Preetzer VHS die einzige mit zwei hauptamtlichen Kräften. VHS-Leiterin Feldmann und eine weitere Verwaltungskraft. Auch fürs Personal – nicht nur für die Räume – gibt die Stadt einen Zuschuss.

Die Preetzer VHS gehört zu den größeren ihrer Art im Kreis Plön. Zuletzt kamen zu den 275 Kursen und Angeboten rund 3000 Gäste. Die meisten Zuhörer ziehen Yoga-Kurse an, dicht gefolgt von Dänisch und Spanisch.

Feldmann prophezeit, dass sich auch andere Volkshochschulen im Kreis Plön von hauptamtlichen Kräften unterstützen lassen werden. Ehrenamtlich seien zum Beispiel die vielen Abrechnungen nicht zu bewältigen.