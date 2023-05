﻿Mönkeberg: Das Stöberkabuff im Fliederbusch wächst

Mönkeberg. Wenn ukrainische Geflüchtete in Mönkeberg Hilfe benötigen, sind sie da und unterstützen – egal, ob es dabei um Behördengänge geht, Kleider, Möbel oder Hilfstransporte in die Ukraine. Ulrich Hehenkamp, Miriam Bandholz, Birgit Breuer und ihr Team aus dem Verein „För Mönkeberg“ tun, was sie können, um den Flüchtlingen die Zeit hier in Deutschland zu vereinfachen.

Jetzt erhalten sie Unterstützung von der Deutschen Fernsehlotterie. Rund 72 000 Euro sollen sie als Fördermittel bekommen, sagt Ulrich Hehenkamp, erster Vorsitzender des Vereins. „Wir sind sehr dankbar, denn bisher machen unsere Ehrenamtlichen alles auf eigene Kosten“, sagt er.

Stöberkabuff in Mönkeberg: „Manchmal kommen ganze Busse“

Kurz nach Kriegsbeginn richtete der Verein das Stöberkabuff im Fliederbusch ein – eine Kleiderkammer für die Flüchtlinge. Unscheinbar ist das Haus von außen. Gäbe es nicht das Schild an der Straße, das sowohl auf Deutsch als auch auf Ukrainisch auf die Kleiderkammer hinweist, würde niemand hier so etwas erahnen. Unter dem Dach richteten die Ehrenamtlichen das Stöberkabuff ein. Etliche T-Shirts, Pullover, Kleider und auch einiges an Spielzeug gibt es hier. Es sind meist Spenden, die die Mönkeberger hier abgegeben haben oder die der Verein auf Kleinanzeigenportalen oder bei Haushaltsauflösungen gefunden hat.

Das Stöberkabuff ist beliebt. Nicht nur die Ukrainer und Ukrainerinnen, die in Mönkeberg wohnen, kommen hierher. „Die Menschen kommen aus Molfsee, Schilksee oder auch Altenholz. Teilweise fahren ganze Busse hier vor“, erzählt Miriam Bandholz. Immer sonnabends von 11 bis 12 Uhr ist das Kabuff geöffnet. „Häufig sind einige auch schon eine halbe Stunde vor der Öffnung hier und warten“, sagt sie. Manche würden auch eine Wunschliste abgeben, mit Dingen, die sie benötigen. Das Helferteam versucht dann alles umzusetzen, was möglich ist.

Verein För Mönkeberg: Personalstelle soll eingerichtet werden

Doch es ist eine aufwendige Arbeit. Die Schichten im Stöberkabuff müssen organisiert werden. Wenn die Helfer von einer Spende erfahren, müssen die Kleider abgeholt, gewaschen und sortiert werden. „Dann gehen die Nachrichten in unserer Whatsapp-Gruppe los. Wer hat ein großes Auto, wer hat Zeit, das abzuholen, wer kann sich kümmern“, erklärt Ulrich Hehenkamp. Nach Geld habe noch niemand gefragt. Die Helfer und Helferinnen benutzten alle ihr eigenes Auto, den eigenen Sprit, die eigene Waschmaschine, das eigene Waschmittel, den eigenen Strom.

So sollte es nicht bleiben, fand Ulrich Hehenkamp. Der Verein bewarb sich auf die Fördermittel der Deutschen Fernsehlotterie und bekam eine Zusage. Mit dem Geld wollen die Ehrenamtlichen nun eine feste Personalstelle mit 15 Stunden pro Woche einrichten. „Sie soll Zeit haben, um sich um die Organisation zu kümmern“, erklärt Hehenkamp. Auch wollen sie sich einen Transporter kaufen, einen Anhänger und ein Lastenrad, um mehr transportieren zu können. „Die Förderung bekommen wir bis zum 31. Dezember 2024. Danach sehen wir weiter. Vielleicht ergibt sich dann eine andere Möglichkeit“, sagt Ulrich Hehenkamp.

KN