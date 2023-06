Grünes Licht für die Reparatur der Ampelanlage in Plön an der Kreuzung von B 430 und Stadtgrabenstraße: Die Ursache für den Totalausfall ist gefunden, der Schaden wird repariert. Und im kommenden Jahr wird die Ampel dann komplett erneuert.

Plön. Seit Monaten – mit einer kurzen Unterbrechung – funktioniert die Ampelanlage in Plön an der Kreuzung von B 430 und Stadtgrabenstraße nicht. Wer von den Innenstadt-Parkplätzen auf die Bundesstraße abbiegen möchte oder dorthin will, auch wer vom und zum Discounter Lidl fahren möchte, die Fußgänger, Schüler, Radler, Einheimische, Touristen: Alle müssen seit vielen Wochen sich vorsichtig über die belebte Kreuzung tasten. Was ist passiert?