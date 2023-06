﻿Nach dem Tod Tausender Erdkröten: Kritik am Artenschutzbericht

Neubaugebiet Moorkoppel Preetz

Die zu Tausenden verendeten Erdkröten in Preetz haben Betroffenheit ausgelöst. Biologin Dr. Marion Schumann fordert in einem offenen Brief an Bürgermeister Tim Brockmann, dass Amphibien und andere Tiere stärker geschützt werden. Bestürzt reagierte auch der ehemalige Bauausschussvorsitzende.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket