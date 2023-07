﻿Motorradgottesdienst im Pastoratsgarten der St. Servatius-Kirche

Selent. Wenn trotz Sommerhitze die Plätze im Pastoratsgarten der St. Servatius-Kirche in Selent dicht besetzt sind, eine Band rockige Klänge spielt und nach der Predigt applaudiert wird, kann es nur der Motorradgottesdienst (Mogo) sein. Zum 19. Mal feierten die Pastoren Holger Janke aus Hamburg und Timo von Somogyi aus Selent diesen Gottesdienst. Auch viele Nichtbiker waren dabei und erlebten eine besondere Stimmung. Höhepunkt war der Korso rund um den Selenter See.

Für Marc Bendfeldt und Sanja Peters aus Kiel gehört der Mogo in Selent fest in den Terminplan. „Es sind einfach eine schöne Gemeinschaft und ein guter Austausch“, sagten sie. Ein wenig bedauern sie, dass die Zahl der beteiligten Biker weniger geworden ist. „Vor der Pandemie waren wir dreimal so viele. Corona hat viel kaputt gemacht“, sagte Sanja Peters.

Nach dem Motorradgottesdienst geht es im Konvoi um den Selenter See

Die Helm-Plüschis, die die beiden tragen, sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern sie sind auch funktionell. „Sie halten die Hitze ab, denn die Helme sind schwarz. Außerdem gibt es weniger Windgeräusche“, erklärte die Motorradfahrerin.

Ein viel genanntes Stichwort von Organisatoren und Gästen ist „Gemeinschaft“. Nach dem Gottesdienst geht es gemeinsam um den Selenter See. Der Hamburger Motorrad-Pastor Holger Janke und sein langjähriger Freund und Kollege Timo von Somogyi haben die Tour unter das Motto „Good Vibrations“ gestellt. Die Bandbreite der Teilnehmer reicht von den „jungen Wilden“ mit ihren sportlichen Enduro-Maschinen über die Shopper und Harley-Davidson-Comunity bis hin zu den Trike-Fahrern.

Motorradgottesdienst in Selent: Erlaubt ist, was zwei oder drei Räder hat – von der Enduro bis zum Trike

Einer der Trike-Fahrer ist Michael Leske aus Wahlstedt. Er ist zum ersten Mal zum Mogo nach Selent gekommen, sein weißes Trike fährt er erst seit vier Monaten. „Man wird nicht von allen gegrüßt. Die Shopper heben schon mal die Hand, aber die Rennziegen fahren einfach vorbei“, berichtete er. Doch davon ließ er sich die Freude an seinem gemütlichen Gefährt nicht verderben. Mit ihm waren drei weitere Trike-Fahrer im Korso vertreten.

Echte Harley-Fans sind Carmen und Hans-Jürgen Köhler aus Bad Schwartau. Sie lieben die schöne Stimmung, das familiäre Miteinander in Selent. Allerdings verzichteten sie aufgrund der Hitze in diesem Jahr auf die Ausfahrt im Konvoi. Denn die Temperaturen seien schon belastend – und weniger anzuziehen sei nicht drin. „Sicherheit geht vor“, betonten die Köhlers. Sie blieben zum gemeinsamen Frühstück und zum Klönschnack, um schließlich „gemütlich durch die schöne Landschaft“ zurückzufahren, wie Carmen Köhler sagte.

Mogo muss nicht immer nur in Hamburg sein

In Selent dabei war auch Propst Erich Faehling, der selbst 18 Jahre lang den Mogo in Hamburg geleitet hatte. Doch es müsse nicht immer Hamburg sein, sagte der Harley-Fahrer. „Es ist schön, zu erleben, wie hier Menschen zusammenkommen, die sonst nicht unbedingt in die Kirche gehen.“

Genau das ist es auch, was Pastor Timo von Somogyi vor 19 Jahren gereizt hatte, diese Form des Gottesdienstes nach Selent zu holen. Den Anstoß dazu hatte sein Studienfreund Pastor Holger Janke aus Hamburg gegeben, in Selent war er auf offene Ohren gestoßen. „Damals hatte sich auch der örtliche Motorradclub sehr in die Organisation eingebracht“, erinnerte sich von Somogyi.

Doch den Motorradclub gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Heute zeichnen Organisator Bernd Schönberg und seine Ehefrau Annkatrin neben den Pastoren für die Organisation verantwortlich. Den nächsten Termin sollte sich die Fangemeinde schon notieren: Am 14. Juli 2024 wird der Mogo Selent zum 20. Mal gefeiert.

KN